Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (12.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Konjunktursensible Aktien hatten bei Anlegern 2019 lange einen schweren Stand. Inzwischen werden sie "wiederentdeckt" - auch die Papiere von HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Um mehr als elf Prozent sei es in den vergangenen drei Monaten nach oben gegangen. Damit notiere die Aktie in etwa wieder auf ihrem Jahresanfangsstand. Für große Erleichterung hätten die Ende Oktober vorgelegten Zahlen zum abgelaufenen Quartal gesorgt. Demnach habe der Baukonzern seinen Umsatz zwischen Juli und September um 8,8 Prozent auf 6,7 Mrd. Euro und das operative Ergebnis sogar um mehr als 37 Prozent auf 181 Mio. Euro steigern können. Die Essener würden sich daher weiterhin auf gutem Weg sehen, im Gesamtjahr einen um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinn zwischen 640 und 680 Mio. Euro einzufahren - das wären 22 bis 30 Prozent mehr als im Vorjahr.Besonders angetan hätten sich Analysten wie Sven Diermeier von Independent Research allerdings vom Auftragsbestand gezeigt: Dieser habe ein neues Rekordniveau erreicht und mit 50,5 Mrd. Euro zum Ende des dritten Quartals um 5,2 Mrd. Euro bzw. 12 Prozent über dem Wert von Ende September 2018 gelegen. Er habe daher seine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel für HOCHTIEF von 129 auf 133 Euro angehoben (aktuell: 114,70 Euro).Für reine Long-Investments sei es dennoch zu früh. Zwar stünden die Zeichen klar auf Stabilisierung, für ein nachhaltiges Kaufsignal müsse die Aktie allerdings erst die noch den Widerstand bei 115 Euro aus dem Weg räumen. Bis es soweit sei, sollten Anleger lieber nur gepuffert in die Aktie einsteigen. (Ausgabe 49/2019)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:114,60 EUR -0,09% (12.12.2019, 11:04)