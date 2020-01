Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (23.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Erst in der vergangenen Woche sei der HOCHTIEF-Aktie der Ausbruch über die wichtige 117-Euro-Marke gelungen. Am Donnerstag folge nun aber ein herber Rückschlag. Die australische Tochter CIMIC müsse nach einem Sondereffekt einen Verlust im Milliardenbereich hinnehmen. Das bringe auch die Aktie der Mutter HOCHTIEF stark unter Druck.CIMIC ziehe sich aus dem Geschäft im Mittleren Osten zurück und verkaufe die 45%-Beteiligung an BICC. Durch die Neubewertung ergebe sich eine einmalige Ergebnisbelastung nach Steuern von ca. 1,1 Mrd. Euro für 2019. Zudem ergebe sich auch ein Cashabfluss nach Steuern von 400 Mio. Euro im laufenden Jahr, da Finanzgarantien von CIMIC für Verbindlichkeiten von BICC in Anspruch genommen würden. CIMIC zahle deshalb keine Abschlussdividende.HOCHTIEF halte 73% an CIMIC und müsse deshalb selbst eine Ergebnisbelastung von rund 800 Mio. Euro für 2019 ausweisen. Ohne die Belastung würde der Gewinn laut Konzernangaben rund 625 Mio. Euro betragen. Unter dem Strich stehe somit ein Verlust zu Buche. Dennoch wolle der Essener Konzern an der üppigen Dividende festhalten und erhöhe diese um 16% auf 5,80 Euro je Aktie. Analysten hätten mit 5,95 Euro etwas mehr erwartet.Der deutliche Rücksetzer der HOCHTIEF-Aktie sei somit nachvollziehbar. Die Probleme hätten aber nichts mit dem Geschäft des deutschen Baukonzerns selbst zu tun. CIMIC stehe bereits länger unter Druck. Anleger sollten nicht in Panik verfallen. Die hohe Dividende, das starke Geschäft und die lukrative Beteiligung am spanischen Mautkonzern Abertis dürften dafür sorgen, dass der Rücksetzer schnell verdaut werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: