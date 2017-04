Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indizes vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (10.04.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen 2016 sein Kursziel für die Aktie des Essener Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) von EUR 120,00 auf EUR 150,00.Sei der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2016 um 5,6% gesunken, so habe er im Schlussquartal jedoch um 9,2% zulegen können. Das EBIT habe in Q4 sogar um 33,6% verbessert werden können, während im Gesamtjahr nur ein Plus von 12,1% verbucht worden sei. Der Konzern habe die Auftragseingänge im Geschäftsjahr 2016 um 15,1% auf EUR 24,814 Mrd. gesteigert. Der Auftragsbestand erscheine durchaus auskömmlich. Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sei um 30% auf EUR 2,60 (Vorjahr: EUR 2,00) je Aktie deutlich erhöht worden. Schwope habe seine Erwartungen überarbeitet.Mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld und unter Abwägung von Chance- und Risiko-Aspekten bestätigt Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, sein "halten"-Rating für die HOCHTIEF-Aktie. (Analyse vom 10.04.2017)Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:160,40 EUR -0,09% (10.04.2017, 12:35)