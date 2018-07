Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den am stärksten globalisierten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minen-, PPP- und Servicegeschäft tätig.



Mit ca. 54.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von 22 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbaugeschäft, vor allem im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Mehr Informationen unter www.hochtief.de/presse. (25.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF).Die Q2-Zahlen seien sehr ordentlich ausgefallen. Währungseffekte hätten die Geschäftsentwicklung belastet, ergebnisseitig seien jedoch sowohl die Analysten-Prognosen als auch der Marktkonsens übertroffen worden. Das Zahlenwerk (Cashflow und Bilanz) sei stark durch die Übernahme von Abertis (HOCHTIEF halte nach dem letzten Stand 94,4% des Aktienkapitals) geprägt gewesen. Die Auftragssituation stelle sich weiterhin als solide dar (u.a. Auftragsbestand habe per 30.06.2018 eine Reichweite von 22 Monaten).Der Ausblick für 2018 (operatives Nettoergebnis: 470-520 Mio. Euro; impliziert: +4% bis +15% y/y; Q1-Q2 2018: +18% y/y) sei wieder bestätigt worden. Das Unternehmen sollte hier zumindest am oberen Ende "landen". Die Abertis-Transaktion befinde sich im Zeitplan. Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. berichtetes EPS 2018e: 7,55 (alt: 7,35) Euro; operatives EPS 2018e: 7,94 (alt: 7,76) Euro; berichtetes EPS 2019e: 8,25 (alt: 7,91) Euro; operatives EPS 2019e: 8,59 (alt: 8,25) Euro).Unter Berücksichtigung der aktuellen Gemengelage (ausstehende Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht, mehr Stabilität durch Abertis-Beteiligung, Konjunkturunsicherheiten) sowie des aktuellen Bewertungsniveaus (u.a. berichtetes KGV 2019e: 19%) lautet das Votum für die HOCHTIEF-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 156,00 auf 160,00 Euro angehoben worden. (Analyse vom 25.07.2018)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:157,70 EUR +0,45% (25.07.2018, 10:36)