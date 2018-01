Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

145,50 EUR +0,14% (12.01.2018, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

145,70 EUR 0,00% (12.01.2018, 12:12)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (12.01.2018/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Elliott Capital Advisors, L.P. baut Shortposition in Aktien der HOCHTIEF AG ab:Die Leerverkäufer von Elliott Capital Advisors, L.P. treten den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) an.Die Finanzprofis von Elliott Capital Advisors, L.P. haben am 11.01.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,65% auf 0,57% der Aktien der HOCHTIEF AG gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von HOCHTIEF:0,57% Elliott Capital Advisors, L.P. (11.01.2018)0,40% Hengistbury Investment Partners LLP (19.10.2017)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: