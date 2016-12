Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den internationalsten Baukonzernen der Welt. Das Unternehmen realisiert weltweit anspruchsvolle Infrastrukturprojekte, teilweise auch auf Basis von Konzessionsmodellen. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minengeschäft tätig.



Mit zirka 44.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von mehr als 21 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2015 ist HOCHTIEF auf allen wichtigen Märkten der Welt präsent: In Australien ist der Konzern mit der Tochtergesellschaft CIMIC Marktführer. In den USA - dem größten Baumarkt der Welt- ist HOCHTIEF über die Tochter Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (27.12.2016/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF Building hat zum Jahresende neue Aufträge in Bayern und Nordrhein-Westfalen im Wert von mehr als 100 Millionen Euro erhalten, so die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für Otec plant und baut HOCHTIEF in München mit dem "Werk 4" ein 24- stöckiges Hotel- und Hostelgebäude auf einem ehemaligen Pfanni-Produktionsgelände in der Nähe des Ostbahnhofs. Der Neubau wird unmittelbar an und auf einem ehemaligen Kartoffelsilo errichtet, das weiterhin als Kletterhalle genutzt wird. Der Hotelkomplex umfasst ein 4-Sterne-Hotel mit 230 Zimmern und Schwimmbad, im Hostel befinden sich 133 Zimmer im mittelpreisigen Segment. Mieter ist die australische Hotelgruppe Adina. Die Fertigstellung des Projektes im sogenannten Werksviertel ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen.In Duisburg errichtet HOCHTIEF Building das neue Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW im Auftrag von Aurelis. Das Projekt besteht aus einem fünfstöckigen Bürogebäude und einem sechsstöckigen Laborgebäude, die über eine Brücke miteinander verbunden werden. Die Neubauten liegen im neu erschlossenen Quartier 1 der Duisburger Freiheit in unmittelbarer Nähe zum Duisburger Hauptbahnhof. Bis November 2018 soll das Projekt fertiggestellt sein. Für beide Gebäude wird eine DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt.Bereits das dritte Projekt in Folge realisiert HOCHTIEF an der Ruhruniversität Bochum. Nach zwei Fakultätsgebäuden für die Ingenieurwissenschaften entsteht nun bis September 2018 das zukünftige Zentrum für Grenzflächendominierte Höchstleistungswerkstoffe (ZGH) im Auftrag des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW. Auf fünf Geschossen mit über 7000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche werden vor allem Labore untergebracht sein. Die Fertigstellung des Projekts ist für September 2018 geplant.Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:135,95 EUR +1,12% (27.12.2016, 12:02)