HOCHTIEF-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 171 Buy Commerzbank Norbert Kretlow 08.02.2018 160 Kaufen LBBW Jens Münstermann 12.12.2017 160 Halten NordLB Frank Schwope 04.12.2017 - Verkaufen DZ BANK Thorsten Reigber 17.11.2017 137 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 14.11.2017 134 Reduce Kepler Cheuvreux Joaquin Ferrer 08.11.2017 165 Hold S&P Global Firdaus Ibrahim 08.11.2017

Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

134,40 EUR (19.02.2018)



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

134,20 EUR (19.02.2018)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (20.02.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der HOCHTIEF-Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: HOCFF) vor Quartalszahlen zu? 171 oder 134 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur HOCHTIEF-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.HOCHTIEF wird am 21. Februar die Zahlen für das vierte Quartal präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der HOCHTIEF-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Commerzbank, Norbert Kretlow, in einer Aktienanalyse vom 08.02.2018 das "buy"-Rating für die HOCHTIEF-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 177,00 auf 171,00 EUR gesenkt. Kretlow erwarte gute Ergebnisse für das vierte Quartal. Im Gesamtjahr sollte das Unternehmen das obere Ende seiner Zielspanne erreicht haben. Die Kursentwicklung hänge jedoch von einer erhofften Abertis-Übernahme ab. Der Analyst senk sein Kursziel wegen der gesunkenen Bewertung der Konkurrenten.Die niedrigste Kursprognose kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 134,00 Euro. Joaquin Ferrer, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer Analyse vom 08.11.2017 die HOCHTIEF-Aktie weiterhin mit dem Rating "reduce" und einem Kursziel von 134,00 Euro bewertet. Es habe keine wirklichen Überraschungen in Q3 gegeben. Das Amerika-Geschäft habe sich stark entwickelt, jenes in Europa jedoch durchwachsen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur HOCHTIEF-Aktie?Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: