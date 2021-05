Xetra-Aktienkurs HHLA-Aktie:

21,68 EUR +0,65% (20.05.2021, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:

21,58 EUR +0,37% (20.05.2021, 15:36)



ISIN HHLA-Aktie:

DE000A0S8488



WKN HHLA-Aktie:

A0S848



Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHFA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHULF



Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (20.05.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) von EUR 21,00 auf EUR 23,00.Der börsennotierte Teilkonzern Hafenlogistik der Hamburger Hafen u. Logistik AG (HHLA) habe in Q1 ein Umsatzplus von 4,4% auf EUR 342,0 Mio. (Vj.: EUR 327,4 Mio.) erzielt. Temporär stark erhöhte Lagergelderlöse in Kombination mit der Erstkonsolidierung zweier Gesellschaften (Multifunktionsterminal in Triest sowie iSAM AG, Düsseldorf) hätten zur positiven Entwicklung beigetragen, wohingegen sich der Containerumschlag bedingt durch den Verlust eines Fernostdienstes im Mai 2020 um insgesamt 6,6% auf 1.667 Tsd. TEU (=Standardcontainer)(Vj.: 1.796 Tsd.) verringert habe.Der Containertransport habe dagegen einen signifikanten Anstieg um 10,7% auf 418 Tsd. TEU(Vj.: 378 Tsd.) verzeichnet. Das EBIT des Teilkonzerns habe sich stark um 33,4% auf EUR 43,3 Mio. (Vj.: EUR 32,5 Mio.) verbessert. Das Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei y/y um 155,5% auf EUR 19,6 Mio. (Vj.: EUR 7,7 Mio.) geklettert. Entsprechend habe das Ergebnis je Aktie in Q1 bei EUR 0,27 (Vj.: 0,11) gelegen. Im Wesentlichen Aufgrund höherer Steuerzahlungen habe sich der operative Cashflow des Teilkonzerns um rund EUR 10 Mio. auf EUR 63,5 Mio. vermindert. Die verfügbare Liquidität des Gesamtkonzerns habe sich zum Quartalsende auf EUR 211,8 Mio. (Vj.: EUR 257,1 Mio.) belaufen.Den bekannten Ausblick für das GJ 2021 habe das Management bestätigt. Hiernach werde für den Teilkonzern Hafenlogistik ein moderates Wachstum von Containerumschlag und -transport sowie ein EBIT zwischen EUR 140 Mio. und EUR 165 Mio. erwartet. Angesichts der anhaltenden Krise sei HHLA gut ins neue Jahr gestartet, müsse allerdings (bislang recht erfolgreich) mit einigen Widrigkeiten umgehen, bspw. viele Schiffsverspätungen, die Havarie im Suezkanal oder politische Konflikte (z.B. Ukraine).Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt sein "halten"-Votum für die HHLA-Aktie mit neuem Kursziel von EUR 23,00. (Analyse vom 20.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Hamburger Hafen u. Logistik AG: - Keine vorhanden.Börsenplätze HHLA-Aktie: