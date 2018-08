Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:

21,90 EUR -0,45% (29.08.2018, 11:55)



ISIN HHLA-Aktie:

DE000A0S8488



WKN HHLA-Aktie:

A0S848



Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHFA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHULF



Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (29.08.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) von 19,30 Euro auf 23,00 Euro.Seit der letzten Kommentierung des Analysten habe sich die Nachrichtenlage für HHLA aufgehellt. Die Elbvertiefung, von entscheidender Bedeutung für HHLA, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Häfen in Rotterdam und Antwerpen zu erhöhen, rücke näher. Das Planungsergänzungsverfahren sei abgeschlossen. Es könnten aber noch Rechtsmittel hingegen eingelegt werden. Die Elbe-Fahrrinnenerweiterung sei eine der Grundvoraussetzungen, dass HHLA das selbstgesteckte mittelfristige Ergebnisziel (EBIT: 300 Mio. Euro) erreichen könne.Darüber hinaus erwäge die Containerreederei Hapag-Lloyd eigenen Angaben zufolge, vier Transatlantik-Linien von Bremerhaven nach Hamburg zu verlegen. Hapaq-Lloyd sei mit 25% am Hamburger Container Terminal Altwerder (CTA) beteiligt (HHLA: 75%). Des Weiteren hätten sich die Handelskonflikte in Summe nicht intensiviert (neue Zölle USA vs. China, aber Einigung zwischen USA und Mexiko).Diermeier habe seine Erwartungen erhöht. Trotz der verbesserten Nachrichtenlage für den mit Abstand wichtigsten Unternehmensstandort (Hamburg) erachte er die Expansionspläne des Managements hinsichtlich der Aspekte Wachstumsperspektiven und Diversifikation für strategisch sinnvoll.Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des Bewertungsniveaus (u.a. KGV 2019e: 16,9; Dividendenrendite 2018e: 3,3%) lautet unser Rating für die HHLA A-Aktie (YTD: -7%; 12 Monate: -17%) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 29.08.2018)