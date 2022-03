Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HENSOLDT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

26,35 EUR +19,50% (01.03.2022, 16:52)



Xetra-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

26,80 EUR +27,01% (01.03.2022, 16:39)



ISIN HENSOLDT-Aktie:

DE000HAG0005



WKN HENSOLDT-Aktie:

HAG000



Ticker-Symbol HENSOLDT-Aktie:

HAG



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (01.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine habe die Aktienmärkte in die Knie gezwungen, bei den Rüstungsherstellern aber für kräftige Kursgewinne gesorgt. Neben dem MDAX-Konzern Rheinmetall habe vor allem die HENSOLDT-Aktie deutlich an Wert zugelegt. Eine Bestandsaufnahme.Das aus dem Airbus-Konzern hervorgegangene Unternehmen stelle Radare und Systeme zur Überwachung, Aufklärung und Luftverteidigung her. Dabei habe der Konzern auch ein System entwickelt, das die taktischen Vorteile von Tarnkappen-Flugzeugen im Krieg zunichtemachen könne. Zudem liefere HENSOLDT auch Schlüsseltechnologien aus den Bereichen Krypto-Technik und Sensorik.Der Finanzinvestor KKR habe das Unternehmen 2017 übernommen und es im September 2020 an die Börse gebracht. Im vergangenen Jahr habe KKR eine Sperrminorität von 25,1 Prozent an den Bund und einen weiteren Anteil in gleicher Höhe an den italienischen Konzern Leonardo verkauft.Seit vergangenen Donnerstag habe die HENSOLDT-Aktie um über 80 Prozent an Wert zulegen können. Der Börsenwert betrage damit inzwischen rund 2,7 Mrd. Euro.Der Grund für diesen Aufschwung sei schnell gefunden: Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine wolle Deutschland die Bundeswehr massiv aufrüsten. Über ein Sondervermögen solle sie 100 Mrd. Euro erhalten. Das Geld werde mit dem Bundeshaushalt 2022 bereitgestellt, habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag angekündigt. Zugleich habe er zugesagt, Deutschland werde "von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren". Dies sei seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr der Fall gewesen.Auch für das laufende Jahr peile HENSOLDT-Chef Thomas Müller weitere Steigerungen an. So solle der Umsatz auf rund 1,7 Mrd. Euro klettern. Der bereinigte operative Gewinn solle 285 bis 300 Mio. Euro erreichen. Dabei könne der Vorstand auf ein dickes Auftragsbuch bauen: So sei der Auftragsbestand im vergangenen Jahr um fast die Hälfte auf rund 5,1 Mrd. Euro angeschwollen. Angesichts der neuen Investitionspläne könnte hier in Zukunft noch einiges dazu kommen.Die HENSOLDT-Aktie werde zur Stunde für rund 26 Euro gehandelt. In der Spitze sei es heute sogar hoch bis auf 28,40 Euro gegangen. Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine und die Aussicht auf neue Großaufträge könnten weitere Impulse liefern.Bei aller Euphorie und Fantasie sollten Anleger aber auch Teilgewinnmitnahmen überdenken und sich auf einen volatilen Kursverlauf einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)