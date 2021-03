Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (15.03.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, nimmt die Coverage für die Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) mit einem "kaufen"-Rating auf.Als einer der führenden deutschen Full-Service-Baudienstleister und Bauträger für Ein- und Mehrfamilienhäuser agiere HELMA Eigenheimbau (HELMA) dank eines signifikanten Nachfrageüberhangs in einem attraktiven Marktumfeld, dessen Dynamik durch die zunehmende Wohnungsknappheit in den Großstädten, einen anhaltenden Suburbanisierungstrend und historisch günstige Finanzierungsbedingungen bedingt sei. Aufgrund der hohen Innovationskraft, der umfassenden Kundenbetreuung und deslangjährig gewachsenen Know-hows entlang der gesamten Wertschöpfungskette habe sich das Unternehmen eine starke Marktreputation aufgebaut, die zusammen mit den getätigten Grundstückskäufen in attraktiven Metropolregionen (u.a. Berlin, München, Leipzig) und der 2011 begonnenen Ausweitung der Geschäftstätigkeit im Bereich Ferienimmobilien zu einer nach Erachten des Analystin nachhaltig hohen Wettbewerbsqualität beitrage.Nach einem deutlichen Umsatzwachstum in den Jahren 2013 bis 2016 (CAGR: 24,1%) habe HELMA in den vergangenen Jahren trotz der zunächst nur stabilen Erlösentwicklung (CAGR 2017-2020: 0,8%) angesichts erfolgreicher Prozessverbesserungen und eines vorteilhaften Produktmix' im Ergebnis überproportional wachsen können (CAGR EBT 2017-2020: 5,5%). Der in 2020 erzielte Auftragseingang von 312 Mio. Euro (+5,4% yoy) und das vorhandene Umsatzpotenzial aus den gesicherten Grundstücken i.H.v. 1,8 Mrd. Euro dürften nach Erachten des Analystin zu einer Fortsetzung der Erfolgsstory führen. Infolgedessen erwarte sie für das laufende Jahr eine Steigerung der Umsätze auf knapp 306,3Mio. Euro (+11,8% yoy) bei einer weiterhin hohen Profitabilität (MONe EBT-Marge: 8,4%).Darüber hinaus prognostiziere Meese, dass sich der Wettbewerbsvorteil von HELMA mittelfristig in weiteren Marktanteilsgewinnen und Erlöszuwächsen materialisiere, sodass sie bei zweistellig wachsenden Umsätzen (CAGR 2020-2023e: 11,3%) ein nach wie vor überproportionales Ergebniswachstum(CAGR 2020-2023e: 17,9%) erwarte. Vor dem Hintergrund der strukturellen Nachfragetreiber und des zunehmenden Umsatzanteils margenstarker Segmente (u.a. Bauträgergeschäft) erscheine Meese die jüngst veröffentlichte Mittelfristguidance (Umsatz 2024: mind. 400 Mio. Euro; EBT-Marge 2024: >10%) daher realistisch (MONe Umsatz 2024: 403,6Mio. Euro).Die starke Auftragslage und das strukturell intakte Marktumfeld sollten HELMA in den kommenden Jahren ausreichend Rückenwind für ein ertragsstarkes Wachstum geben.Das Potenzial schlägt sich nach Erachten von Charlotte Meese jedoch noch nicht ausreichend im Kursniveau nieder, sodass die Analystin der Montega AG die HELMA Eigenheimbau-Aktie mit "kaufen" und einem Kursziel von 79,00 Euro in die Coverage aufnimmt. (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link