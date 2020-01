XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (21.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) von EUR 47 auf EUR 49.Der Automobilzulieferer habe in H1 2019/20 rückläufige Ergebnisgrößen präsentiert. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 sei bestätigt worden. Auch wenn die Halbjahreszahlen wenig überzeugend ausgefallen seien, erachte Schwope den HELLA-Konzern, der vom Verbrennungsmotor grundsätzlich recht unabhängig sei, auch im Vergleich zu anderen Automobil-Zulieferern als relativ gut für das Zeitalter der Elektromobilität und des Autonomen Fahrens aufgestellt. Der Konzern habe sich der allgemeinen Branchenschwäche jedoch kaum entziehen können.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt zunächst seine Halteempfehlung für die HELLA-Aktie. (Analyse vom 21.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HELLA GmbH & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze HELLA-Aktie: