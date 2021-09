Börsenplätze HELLA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

60,66 EUR +0,07% (23.09.2021, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

60,74 EUR +0,20% (23.09.2021, 12:11)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2019/2020 sowie 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt HELLA zu den weltweit führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (23.09.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE).Er gehe davon aus, dass die Prognosesenkung der Auftakt für weitere Prognoseverschlechterungen anderer Branchenunternehmen sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das zum Teil selbstverschuldete Problem des Chip-Mangels in der Autoindustrie dürfte im zweiten Halbjahr zum Produktionsausfall einiger Millionen Autos weltweit führen. Allerdings sehe Krise anders aus. Da fast alle Autohersteller von dem Teile-Mangel betroffen seien, dürften sich die meisten entfallenen Autokäufe schlicht auf die nächsten Jahre verlagern. Die Rekordergebnisse vieler Automobil-Konzerne des ersten Halbjahres würden sich im zweiten Halbjahr 2021 aber in den wenigsten Fällen wiederholen lassen, zumal der Bau von hochmargigen Fahrzeugen im ersten Halbjahr der Fertigung niedrigmargiger Autos tendenziell vorgezogen worden sein dürfte.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die HELLA-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 60,96 Euro. (Analyse vom 23.09.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HELLA GmbH & Co. KGaA": Keine vorhanden.