Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HELLA habe nach einem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Quartal die Jahresprognose für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr 2020/21 erhöht. Die Aktie sei im Anschluss auf die Überholspur gewechselt. Nun würden die Analysten nachlegen und ihre Kursziele zum Teil deutlich anheben. Eine Bestandsaufnahme.HELLA gehe nun für das laufende Geschäftsjahr von einem Umsatz von rund 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro aus. Bislang habe der Konzern 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die bereinigte operative Marge (EBIT) solle in der Bandbreite von rund 6,0 bis 8,0 Prozent (bisher: 4,0 bis 6,0 Prozent) liegen.Die neuen Daten seien bei den Analysten sehr gut angekommen: Die Commerzbank habe das Kursziel von 45 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Ein erhöhter Ausblick untermauere ihre positive These für die Papiere des Autozulieferers, so Analystin Yasmin Steilen. Sie habe ihre operativen Erwartungen angepasst und betont, HELLA bleibe ihr bevorzugter Wert in der Auto-Zulieferbranche.Die US-Investmentbank Goldman Sachs sehe die Aktie weiter bei 58 Euro fair bewertet. Analystin Gungun Verma habe von einem starken Zahlenwerk gesprochen, das einer stärker als erwarteten Markterholung und den laufenden Effizienzsteigerungen zu verdanken sei. Im Kontext der zuletzt vergleichsweise schwachen Kursentwicklung sollten die Aktien positiv reagieren.Jefferies habe die Einstufung angesichts eines erhöhten Ausblicks auf "buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die neuen Geschäftsjahresziele des Autozulieferers seien immer noch vorsichtig angesetzt, so Analyst Sascha Gommel. Grund dafür seien wohl nur vorübergehende Kosteneinsparungen und die nur schwer vorhersehbare Marktsituation.Deutlich pessimistischer zeige sich Kepler Cheuvreux: Analyst Thomas Besson habe die Einstufung trotz des überraschend starken zweiten Geschäftsquartals auf "reduce" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Die Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des Licht- und Elektronikspezialisten hätten die Aktionäre überzeugt. Die Aktie sei gestern auf den höchsten Stand seit Herbst 2018 geklettert. Mit dem Analysten-Lob im Kofferraum dürfte die Aktie die 50-Euro-Marke und den knapp darüber liegenden horizontalen Widerstand nun nachhaltig überwinden. Gelingt der Ausbruch, könnte der Titel im Anschluss Kurs auf die Höchststände aus dem Jahr 2018 nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2020)