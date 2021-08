XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2019/2020 sowie 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt HELLA zu den weltweit führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (09.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) unter die Lupe.Der Kurs der HELLA-Aktie sei heute auf ein Allzeithoch gestiegen. Es werde über eine milliardenschwere Übernahme gemunkelt. Und mittlerweile gebe es Neuigkeiten zu den Spekulationen um den deutschen Automobilzulieferer. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichte, würden die beiden französischen Automobilzulieferer Faurecia und Cie Plastic Omnium in der Endausscheidung um eine Mehrheitsbeteiligung am Lippstädter Konzern konkurrieren.Die HELLA-Gründerfamilie Hück, die rund 60% am Unternehmen halte, habe um verbindliche Angebote bis zum 11. August gebeten und könnte in den folgenden Tagen eine Entscheidung über den Gewinner treffen, habe es weiter geheißen. Ein mögliches Geschäft könnte HELLA demnach mit rund 8 Mrd. Euro bewerten, was mehr als 70 Euro je Aktie entsprechen würde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HELLA-Aktie: