Wien (www.aktiencheck.de) - Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) berichtete gestern nach Börsenschluss Zahlen zum ersten Geschäftsquartal, wobei sowohl die Umsatz- als auch Gewinnerwartungen übertroffen wurden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie von BlackBerry (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) seinach schwachen Umsatzzahlen in Q2 um 22,8% abgesackt.Die Papiere des in Shanghai ansässigen Herstellers von Elektrofahrzeugen Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) seien wegen eines höheren Verlusts und geringeren Umsatzes um 20,2% eingebrochen. Im Schlepptau habe es auch Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) um 7,5% nach unten gezogen. (25.09.2019/ac/a/m)