Wien (www.aktiencheck.de) - Die positiven Töne im Handelskonflikt und die neuen Entwicklungen in der Brexit-Debatte sorgen weiter für gute Stimmung an den Aktienmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Investoren würden vermehrt auf die Unterzeichnung eines "Phase 1-Abkommens" hoffen. Dieses solle laut Darstellung unter anderem den Schutz geistigen Eigentums, Finanzdienstleistungen, Währungsfragen und Agrarprodukte beinhalten, wobei die Unterzeichnung eines solch umfassenden Abkommens für den Asien-Pazifik-Gipfel in Chile im November angedacht sei. Der US-Präsident habe zudem verkündet, dass die Verhandlungen dafür dem Zeitplan voraus seien. So verwundere es nicht, dass der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bereits zum Handelsbeginn auf ein neues Rekordhoch gestiegen sei und er dieses im Verlauf sogar noch habe ausbauen können.



Die asiatischen Börsen würden heute ein gemischtes Bild zeigen. Während der japanische Markt fester notiert, würden chinesische Aktien mit leichten Abschlägen handeln. Die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden auf einen Handelsstart im Bereich der Vortagesschlusskurse hindeuten. Nach einer festeren Eröffnung sei der Ölpreis wieder zurückgefallen, sodass das Barrel der Nordseesorte Brent aktuell wieder unter der Marke von USD 62 gehandelt werde. Im positiven Newsflow von Seiten des Handelskonflikts sei Gold weniger gefragt gewesen. Der Goldpreis sei unter die Marke USD 1.500 gefallen. (29.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.