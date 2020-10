Bonn (www.aktiencheck.de) - Das chinesische BIP ist im dritten Quartal um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit etwas schwächer als erwartet gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Neben den Investitionen, die einen Wachstumsbeitrag von 2,6 Prozentpunkten geliefert hätten, seien auch der private Konsum (1,7 Prozentpunkte) und der Außenhandel (0,6 Prozentpunkte) wichtige Treiber der Expansion gewesen. Im zweiten Quartal habe die chinesische Wirtschaftsleistung um 3,2 Prozent zugenommen, nach einem krisenbedingten Einbruch um 6,8 Prozent zu Jahresbeginn. Aktivitätsindikatoren für September würden darauf hindeuten, dass sich die Erholung der Wirtschaft bis zuletzt fortgesetzt habe. Die Industrieproduktion habe sich im Vorjahresvergleich um 6,9 Prozent erhöht, wobei vor allem Autohersteller mit einem Plus von 16 Prozent positiv hervorstachen würden. Inzwischen befinde sich die Auslastung der gesamten Industrie Chinas mit 76,7 Prozent wieder auf Vorkrisenniveau. Auch die Einzelhandelsumsätze hätten mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr im September positiv überrascht. Last but not least seien auch die aktuellen Arbeitsmarktdaten gut ausgefallen. Im bisherigen Jahresverlauf seien bisher insgesamt fast neun Millionen Jobs neu geschaffen worden, während die Arbeitslosenquote weiter auf 5,4 Prozent gesunken sei.



Nachdem der Renminbi in der vergangenen Woche gegenüber dem Euro kräftig habe zulegen können, sei es gestern trotzdem zu einer leichten Gegenbewegung gekommen. (20.10.2020/ac/a/m)



