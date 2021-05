In der Verbindung von Aktienkursen und Inflation stecke nach Meinung von Lutz Neumann ein gewisses Paradoxon für Anleger. "Auf der einen Seite sehen Anleger Kursrückschläge, die parallel zur Bekanntgabe steigender Inflationsraten erfolgen. Auf der anderen Seite gibt es die Grundregel, dass Aktien vor steigender Inflation schützen können, da sie gegenüber Anleihen an Attraktivität gewinnen", erkläre Neumann.



Bei vielen professionellen Marktteilnehmern schwinge bei steigenden Inflationsraten die Annahme mit, dass die Notenbanken gezwungen sein könnten, die Zinsen zu erhöhen - was wiederum die Attraktivität von Anleihen erhöhen und die von Aktien verringern würde. "Trotz steigender Inflationsraten haben Notenbanken wie die EZB und die Fed zuletzt ihre Aussage erneuert, Zinsen vorerst nicht erhöhen zu wollen. Die Folgerung, dass sich höhere Zinsen zeitnah negativ auf Aktienkurse auswirken könnten, hat daher derzeit keine fundierte Grundlage", habe Neumann gesagt.



Für Lutz Neumann sei daher der Blick auf die Gewinnzahlen der Unternehmen entscheidender. Dort habe es mit Blick auf das erste Quartal 2021 positive Nachrichten gegeben. Beispiel Europa: Gemäß Zahlen des Anbieters Refinitiv hätten bislang 263 Unternehmen (Stand: 18.5.2021) aus dem europäischen STOXX 600 Gewinnzahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt - davon hätten 73 Prozent die Analystenschätzungen übertroffen. Im Durchschnitt würden laut Refinitiv die Analystenschätzungen in einem Quartal um 51 Prozent übertroffen. Insgesamt werde mit einem Gewinnwachstum der STOXX-600-Unternehmen von knapp 93 Prozent für das erste Quartal 2021 gegenüber dem ersten Quartal 2020 gerechnet.



Für die USA gebe es ebenfalls deutlich positive Unternehmensnachrichten. Von den 457 Unternehmen aus dem S&P 500, die bis dato (Stand: 14.5.2021) Gewinnzahlen für das erste Quartal vorgelegt hätten, hätten 87 Prozent die Analystenschätzungen übertreffen können. Im langjährigen Durchschnitt würden Unternehmen die Analystenschätzungen um 65 Prozent, übertreffen im vierten Quartal 2020 habe die Quote bei 76 Prozent gelegen.



"Bei vielen Unternehmen waren größere Gewinnsteigerungen erwartbar, da Gewinne im Zuge der Corona-Pandemie zurückgegangen sind. Dennoch überraschen die Zahlen, da offenbar Unternehmen auf breiter Front deutlich robuster durch die Krise gekommen sind als angenommen", stelle Lutz Neumann fest.



Anleger sollten nach Ansicht von Lutz Neumann daher keine voreiligen Schlüsse ziehen, wenn Aktienkurse im Zuge steigender Inflationsraten nachgeben würden. "An Aktien führt langfristig kein Weg vorbei. Die gehäuften positiven Gewinnzahlen sprechen dafür, dass auch weiterhin Kurssteigerungen an den Aktienmärkten gerechtfertigt sind", erkläre der Marktexperte. (20.05.2021/ac/a/m)





