Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung des gestern veröffentlichten ifo-Geschäftsklimaindexes für November lag im Rahmen der Konsensus-Schätzung, so die Analysten von Postbank Research.Gute Aussichten für das Weihnachtsgeschäft im deutschen Einzelhandel: Entgegen den Markterwartungen habe sich die Laune der Verbraucher in Deutschland leicht verbessert. Der von der GfK ermittelte Konsumklimaindex habe um 0,1 auf 9,7 Punkte zugelegt. Das Stimmungsbarometer habe sich 2019 zwar von den hohen Werten der beiden Vorjahre verabschiedet, signalisiere auf dem aktuellen Niveau aber immer noch einen soliden Zuwachs des Privaten Konsums in Deutschland.Heute stünden weder im Euroraum noch in den USA weitere wichtige Indikatoren zur Veröffentlichung an. (26.11.2019/ac/a/m)