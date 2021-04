https://www.finanzen.net/aktien/naga_group-aktie

Die NAGA Group profitierte nicht nur von der steigenden Zahl von Neukunden, sondern auch von den damit einhergehenden Handelsaktivitäten. Im Januar 2021 gab es insgesamt 765.000 Echtgeldtransaktionen (Vorjahr: 281.000), der Februar brachte dann mehr als 1 Million Transaktionen (Vorjahr: 318.000). Die Zahlen zeigen, dass die von der NAGA Group verfolgte Wachstumsstrategie aufgeht und sich auch noch fortsetzt. Ursächlich war hier die aktiv betrieben, internationale Expansion.



https://www.finanzen.net/aktien/naga_group-aktie



Mit Investoren zu mehr Wachstum

Für weiteres Wachstum benötigt NAGA finanziellen Spielraum. Diesen erhält das Unternehmen durch eine Investorenvereinbarung. Der US-Investor Yorkville hat sich bereit erklärt, das Unternehmen in den nächsten drei Jahren durch das Zeichnen sogenannter zinslose Wandelanleihen mit einem Gesamtwert von 25 Mio. Euro zu unterstützen. Dadurch kommt es zwar laut Experten zu einer Verwässerung, die Vereinbarung wird aber trotzdem positiv bewertet, weil die NAGA Group die zusätzlichen Finanzmittel dazu einsetzen will, das Wachstum weiter zu stimulieren. Analysten, etwa von Researchhaus, vermuten, dass das Kapital zu einem großen Teil in die Neukundengewinnung fließen wird, was zu einer wachsenden Nutzerzahl und damit zu einer verbesserten Gewinnmarge führen wird.



Ermutigender Ausblick

Der für einen Zeitraum von sieben Tagen berechnete RSI (Relative Strength Index) für die NAGA Group lag am 01.04.2021 bei 51,419 und damit im mittleren Bereich der Skala zwischen 0 und 100. Für Analysten ist die Aktie also weder "überkauft" noch "überverkauft", weshalb sie sie auf "neutral" setzen. Die starke Entwicklung des Aktienkurses hat auch dazu geführt, dem Unternehmen ein Potenzial von mehr als 20 Prozent zuzutrauen. Die Einstufung der NAGA Group liegt daher insgesamt auf "Buy".



Die positive Geschäftsentwicklung im Februar sowie das eindrucksvolle Quartalsergebnis resultieren darin, die Schätzungen für 2021 sowie die folgenden Jahre anzuheben. Viele Analysten haben das Kursziel der NAGA Group von 7,30 Euro auf 8,90 Euro verändert. (07.04.2021/ac/a/nw)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Als die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) im Jahr 2017 an die Börse ging und mit seinem IPO erlöstechnisch auf dem 18. Platz landete, war das ein erster Hinweis auf das Potenzial des Unternehmens. Das seitdem zu verzeichnende Wachstum wurde jetzt durch die Finanzkonferenz zum Quartalsende fortgeführt. Das abgeschlossene erste Jahresviertel 2021 bescherte der NAGA Group einen Umsatz von 11,7 Millionen Euro, dieser lag im Vorjahreszeitraum bei 7 Millionen Euro. Der Kurs der Aktie entwickelte sich im Januar zunächst in einer Seitwärtsbewegung und lag zwischen 3 und 4 Euro. Der Februar brachte dann aber einen Aufwärtstrend bis auf knapp 8,80 Euro. Im März zeigten sich zuerst fallende Kurse bis auf 6,10 Euro, der Schlusskurs am 01.04. lag letztlich bei 6,90 Euro je Aktie und bewegte sich wieder nach oben.Das Ergebnis zeigt einen extremen Aufwärtstrend bei den operativen Geschäftszahlen der NAGA Group und hat zur Folge, dass verschiedene Analysten das Kursziel für die Aktie angehoben haben. SMC-Research etwa sieht einen steil ansteigenden Trend bei den operativen Kennzahlen. Eine Ursache für die guten Quartalszahlen ist die Zahl der Neuanmeldungen auf der Trading-Plattform. Sie lag im Januar um 25.500 höher, als im Januar 2020, als das Unternehmen 3.900 neue Nutzer verzeichnete. Im Februar stieg die Zahl dann auf 37.000. Insgesamt war das 1. Quartal 2021 das erfolgreichste der gesamten Unternehmensgeschichte und viele Analysten sind der Meinung, dass der Ausblick durchwegs positiv zu bewerten ist. Ein Blick auf den 6-Monats Chart von Oktober 2020 bis März 2021 macht deutlich, wohin die reise für die Aktie gehen könnte.