Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ausflug des Rohöls unter die Marke von 80 Dollar je Barrel war ein kurzer, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dass die Welthandelsorganisation 2021 einen Zuwachs des globalen Handelsvolumens um 10,8 Prozent erwarte - und somit knapp drei Prozentpunkte mehr als im März -, deute zudem auf eine stabile Öl-Nachfrage hin, die den Kurs stützen könnte. Hinzu komme, dass der Ölmarkt derzeit Unterstützung in Form einer spekulativen Nachfrage seitens inflationsgetriebener Investoren erfahre. Aber: Dass der Ölpreis nun nachhaltig die 80-Dollar-Marke verteidigen werde, sei keineswegs gewiss.Vor allem die zuletzt wieder rasant gestiegenen Corona-Fallzahlen würden für große Unruhe sorgen und die Befürchtung nähren, dass der globale Wirtschaftsmotor wieder ins Stocken geraten könnte. Darüber hinaus könnten einige Staaten wie etwa China oder auch Japan dem US-Beispiel folgen und ebenfalls einen Teil ihrer Ölreserven freigeben, sprich: das Angebot erhöhen und so womöglich Druck auf den Kurs ausüben. Kurzum: Sicher sei, dass derzeit nichts sicher sei. Gut möglich also, dass der Kurs künftig eine erhöhte Volatilität aufweisen und sich somit vor allem für aktive Trader durchaus Chancen ergeben könnten. (26.11.2021/ac/a/m)