Der Kursverlauf in Zahlen

Abbildung 1: Die Aktie der NAGA Group konnte in den letzten Monaten einiges an Boden gutmachen.

Quelle: @ StockSnap (CC0-Lizenz) / pixabay.com

Die NAGA Group - ein Fintech-Unternehmen mit vielen Projekten

eine Tradingplattform (NAGATrader)

eine eigene Wallet

eine Plattform zum Wechsel zwischen Währungen.

Abbildung 2: Plattform ermöglicht den Handel mit In-Game Items.



NAGA setzt aber nicht ausschließlich auf virtuelle Güter und den Handel mit Kryptowährungen. Wie anfällig diese Branche für spekulative Tendenzen ist, hat sich Ende 2017/Anfang 2018 gezeigt. Mit dem Jahreswechsel sind die zwischen Januar 2017 und Dezember 2017 durch die Decke geschossenen Kryptocoins förmlich krachend zu Boden gerauscht. In dieser Entwicklung steckt sicher auch einer der Gründe, warum die Aktie der NAGA Group nach einem beeindruckenden Aufwärtstrend ins Minus gedreht ist.



Wie ist das Potenzial der Aktie?

Kaufen oder nicht - die Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zu den wesentlichen Aspekten gehört die Ausrichtung des Anlageportfolios. Speziell, wer eine gewisse Risikokomponente ins Depot einbaut - auch spekulative Geschäfte zum Erreichen der Anlageziele einsetzt - wird ein Auge auf die NAGA Aktie werfen.



Welches Potenzial rechnen Analysten dem Wertpapier zu? In der Bewertung einer SMC Research-Studie steht die NAGA Aktie nach wie vor im Buy-Status (also Kaufen). Allerdings mit dem Vorzeichen eines spekulativen Investments.



In der Analyse stützt sich SMC Research unter anderem auf Aspekte, wie:



Skalierbarkeit

Marktgröße

Automatisierung.



Bedeutet: NAGA fokussiert sich auf Branchen, in denen bereits mit sehr geringen Marktanteilen (aufgrund der Größe) erhebliche Umsätze generiert werden können. Durch den zusätzlich sehr hohen Automatisierungsgrad erreicht NAGA einen Hebeleffekt, welcher - in Kombination mit der Produktbreite - zu einem starken Wachstum führen kann.



Aus diesen Rahmenbedingungen ergeben sich Wachstumspotenziale für den Aktienkurs. Allerdings sehen Analysten Risiken unter anderem in der Korrekturbewegung der Kryptomärkte sowie einer drohenden Verschärfung der Regulierung im FinTech-Segment. Insgesamt könnte sich aus solchen Parametern eine schwächere Entwicklung des Aktienkurses ergeben. Ansonsten sprechen auch die Zahlen eine überzeugende Sprache: im Geschäftsjahr 2017 war der EBITDA mit 2,88 Millionen Euro erstmals deutlich positiv, auch wenn das Nettoergebnis durch hohe Abschreibungen mit -2,20 Millionen Euro erneut negativ ausfiel.



Aktie derzeit unterbewertet

NAGA hat in der Vergangenheit einige Vorschusslorbeeren einstreichen können. Mit dem Abwärtstrend bei den Kryptowährungen ist das Unternehmen unter Druck geraten. Einige Analysten haben in der Vergangenheit zudem verschiedene Aspekte kritisiert - wie die Abkopplung des Token Sale von der NAGA Group.



Unter den Tisch ist hier gefallen, dass auch andere FinTech-Unternehmen ähnlicher Ausrichtung in gleicher Weise verfahren. Auf der anderen Seite hat die NAGA Group im abgelaufenen Jahr einen deutlichen Umsatzsprung erzielen können. Für die kommenden Jahre wird ein zweistelliges Wachstum prognostiziert. Bedeutet: Einige Analysten sehen die Aktie der NAGA Group unterbewertet.



Fazit: NAGA Aktie hat Potenzial nach oben

An den Börsen ist es zuletzt turbulent gewesen. Aktionäre mit NAGA Aktien im Portfolio dürften diese Erfahrung bereits kennen. Nach einer Überzeichnung zum Handelsstart hat die Aktie erheblich nachgegeben. Zwischenzeitlich schienen einige Kritiker sogar Recht zu behalten - der Kurs schien in Richtung eines Penny-Stocks abzurutschen. Inzwischen geht es für die NAGA Aktie wieder nach oben. In den vergangenen 3 Monaten konnte sich das Wertpapier deutlich verbessern und hat mehr als 40 Prozent an Wert gewonnen. Eine positive Entwicklung. Wie nachhaltig diese ist, hängt am Ende von verschiedenen Faktoren ab. Zu den wesentlichen Punkten gehört die Frage, wie es mit den Kryptowährungen weitergeht. Auf der anderen Seite bleibt abzuwarten, ob NAGA - nach der Entwicklung mehrere Produkte - die Kundenakquise umsetzen kann. (05.11.2018/ac/a/nw)









