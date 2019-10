Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unmittelbar vor dem offiziellen Beginn des EU-Gipfels haben sich gestern die Unterhändler der EU und Großbritanniens auf einen modifizierten EU-Austrittsvertrag geeinigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Selbst wenn das Unterhaus am Wochenende den gestern bereits von den EU-Staats- und Regierungschefs abgesegneten Vertrag ratifizieren würde, erscheine ein Austritt Großbritanniens vor dem 31. Oktober nahezu ausgeschlossen. Daher dürfte in jedem Fall am Samstag eine Abstimmung im Unterhaus über einen ungeregelten EU-Austritt stattfinden. Werde diese Möglichkeit wie zu erwarten abgelehnt, müsse die britische Regierung um einen zeitlichen Aufschub des Austrittstermins bitten, obwohl dies der britische Premier bislang abgelehnt habe.Die Hoffnung auf eine Einigung im Austrittspoker habe dem Pfund seit Wiederaufnahme der Austrittsverhandlungen eine massive Aufwertung beschert. Eine Finalisierung des Deals könnte diese Entwicklung sogar noch vorantreiben und den Euro zum Pfund weiteres Aufwertungspotenzial bieten. (18.10.2019/ac/a/m)