Trotz der ganzen Unsicherheit um den Brexit könne Großbritannien sich mit einem realen BIP-Jahreswachstum, das den Analystenprognosen zufolge bei 1,3% liege, im europäischen Vergleich absolut sehen lassen. Allerdings lasse sich in den Statistiken schon der erste Brexit-Termin im März ablesen. Es habe im ersten Quartal einen sehr hohen Lageraufbau und wenig überraschend parallel außergewöhnlich hohe Importe gegeben, die einen Wachstumsbeitrag von 3,3% geleistet hätten. Im zweiten Quartal sei es entsprechend zu einer gegenläufigen Reaktion gekommen, Bruttoanlageninvestitionen - welche die Vorräte beinhalten würden - hätten einen Wachstumsbeitrag in Höhe von -3,2% und die Importe von -4,6% gehabt. Somit habe Q1 ein außerordentlich hohes Wachstum aufgewiesen (+0,6% Q/Q), Q2 hingegen ein negatives (-0,2% Q/Q). Im dritten Quartal habe der Effekt nachgelassen, sei aber dennoch präsent gewesen. Der Private Konsum sei konstant geblieben bei einem stabilen Wachstumsbeitrag, der sich im dritten Quartal sogar noch erhöht habe. Der britische Verbraucher habe sich also wenig verunsichern lassen. Angesichts des weiter sehr stabilen Arbeitsmarktes vielleicht auch nicht ganz überraschend, denn die Arbeitslosigkeit habe auch 2019 stetig abgenommen.



Brexit-Effekte gebe es auch bei den Immobilien, die entgegen dem Trend in Europa eine nachlassende Preisdynamik aufgewiesen hätten. Dies schlage sich auch auf die Beschäftigung in diesem Sektor und den andauernd sehr niedrigen PMI Construction, der im Vergleich zu den Dienstleistern und der Industrie den niedrigsten Wert erreiche. Die Industrieproduktion weise in diesem Jahr eine deutliche Delle auf. Dies sei jedoch eine Entwicklung, die es in anderen Ländern auch gebe. So befinde sich etwa Deutschland seit längerem in einer Industrierezession. Allerdings würden die Produzenten in Großbritannien nicht die entscheidende Rolle spielen. Die Dienstleistungen seien wichtiger für die Wirtschaft. Dieser Sektor sei lange stabil geblieben, verspüre nun aber auch eine nachlassende Dynamik. Stand November 2019 seien alle drei PMI unterhalb der 50er Marke angelangt und würden damit eine nachgebende Wirtschaftsleistung signalisieren. Das heiße, zum Jahresausklang verliere das britische Wirtschaftswachstum die Puste. Darauf würden auch andere Indikatoren hindeuten.



Die Unterhauswahlen seien von Boris Johnson klar gewonnen worden. Die Konservativen hätten mit 364 Sitzen eine deutliche Mehrheit gegenüber Labour erreicht, die lediglich 203 Sitze gewonnen hätten. Seit Amtsantritt habe Johnson permanent Wahlkampf geführt und dies habe sich letztlich ebenso aus wie die Tatsache gezahlt, dass die wirtschaftlichen Folgen des Brexit noch nicht eingetreten seien. Zudem hätten die Tories von der Tatsache profitiert, dass Labour sich nicht klar zum Brexit positioniert habe oder von seinem umstrittenen Anführer Corbyn getrennt habe. Dieser habe, nachdem sich die Niederlage Labours deutlich abgezeichnet habe, seinen Rückzug vom Parteivorsitz verkündet. Johnson verfüge nun über eine verlässliche Mehrheit und werde "seinen" Deal wieder aus der Schublade holen und ratifizieren lassen. Dass er dies nicht tue, sei allerdings auch nicht komplett ausgeschlossen. Das Gesetz das ihn zwinge, ohne einen Deal die EU um Verlängerung zu bitten, könnte er nun theoretisch kassieren. Allerdings spreche vieles dafür, dass er seinen Deal, in dem er der EU tatsächlich einige Zugeständnisse abgerungen habe, wieder auf die Agenda bringe.



Im Falle eines geregelten Brexit zum 31. Januar 2020 würden im kommenden Jahr die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU beginnen. Während der Übergangsperiode, die bis zum Ende des Jahres andauern solle, würden die aktuellen EU-Regelungen bestehen bleiben. Im laufenden Jahr seien insbesondere drei Möglichkeiten der Großbritannien-EU-Beziehung nach dem Brexit diskutiert worden. Die erste Option sei ein Abkommen ähnlich dem mit Norwegen. Das Land sei zwar kein Mitglied der EU, aber beinahe vollständig in den europäischen Binnenmarkt integriert. Norwegen zahle im Gegenzug allerdings einen rabattierten Beitrag zum EU-Budget und sei verpflichtet, den Binnenmarkt betreffende EU-Regularien anzuwenden, ohne ein Mitbestimmungsrecht zu haben.



Ein solches Modell halten die Analysten der Nord LB zumindest unter Johnson für nicht wahrscheinlich, weil viele "rote Linien" der Briten überschritten wären. Insbesondere da die EU-Beitragszahlungen und die fehlende Souveränität zu den wichtigsten Themen im Brexit-Referendum gehört hätten. Denkbar und am wahrscheinlichsten sei daher ein umfangreiches Handels- und Dienstleistungsabkommen wie das CETA mit Kanada. Die Verhandlungen dazu hätten übrigens mehr als acht Jahre gedauert. Dieses würde aber keine Personenfreizügigkeit zwischen Großbritannien und der EU beinhalten, auf welche die EU jedoch - insbesondere mit Hinblick auf die Irland-Nordirland-Grenze, großen Wert lege. Sollte im Laufe der Übergangszeit, die um ein bis zwei Jahre verlängert werden könne, kein Handelsabkommen zustande kommen, fiele die Handelsbeziehung unter die allgemeinen WTO-Regelungen. Diese würden letztlich auch die dritte Option darstellen. Waren und Dienstleistungen würden entsprechend des Meistbegünstigungsprinzips verzollt werden müssen. Großbritannien könnte beispielsweise Zölle auf Rindfleisch in Höhe von weit mehr als 50% erheben. Zudem gäbe es auch einige nicht-tarifäre Hemmnisse, die derzeit weniger im Fokus seien.



Wie der Verlust des Potenzialwachstums am Ende aussehen werde, hänge natürlich vom Verhandlungsergebnis ab. Die WTO-Option wäre für alle Beteiligten die teuerste und mit den größten Einbußen verbundene Lösung. Kurzfristig sollten sich die Wachstumskosten - auch mit dem Johnson-Deal - deutlicher in Form von einer Anpassungsrezession zeigen. Es werde außerdem einige Zeit dauern, bis die Abwicklung des Warenverkehrs ohne größere Probleme funktioniere. Und auch die Wirkung der im Wahlkampf angedeuteten Konjunkturprogramme sehen die Analysten der Nord LB nicht unmittelbar eintreten, womit zumindest in ihren Erwägungen für das kommende Jahr ein negatives Endergebnis beim Wirtschaftswachstum steht. (Ausgabe Jahresausblick 2020) (16.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem zum Ende des Jahres 2018 bereits ein erstes Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU ausgehandelt und von den Mitgliedsstaaten ratifiziert wurde, erlebte die ehemalige Premierministerin Theresa May im Laufe dieses Jahres eine Niederlage nach der anderen, so die Analysten der Nord LB.Der von ihr ausgehandelte Deal sei in der ersten Jahreshälfte drei Mal in folge vom britischen Unterhaus abgelehnt worden, darunter auch von vielen Abgeordneten ihrer eigenen Konservativen Partei. Ebenfalls habe das Unterhaus mit deutlicher Mehrheit gegen die Option eines No Deal Brexit sowie gegen mehrere alternative Brexit-Lösungen gestimmt.Die Premierministerien habe die EU zwei Mal um Aufschub des ursprünglich auf den 29. März 2019 datierten Austrittstermins bitten müssen. Der zweite Aufschub sei bis zum 1. November gewährt worden. Letztendlich sei May vom Parteivorsitz der Tories und ihrem Amt als Premierministerin zurückgetreten und sei durch den Brexit-Hardliner Boris Johnson ersetzt worden. Johnson habe bereits im Wahlkampf versprochen den Brexit unter allen Umständen - mit oder ohne Deal - bis zum 31. Oktober durchzusetzen. Doch auch er sei mehrfach am britischen Unterhaus gescheitert. Der bis wenige Tage vor dem Austrittsdatum verhandelte Deal Johnsons ergänze die bisherige Version um das so genannte Nordirland-Protokoll, welches eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland verhindern solle. Dabei handle es sich um eine komplexe Lösung des "Backstop"-Problems, nach der Nordirland zwar weiterhin in das Zollgebiet des Vereinigten Königreiches falle, gleichzeitig aber in einer Zollunion mit der EU verbleibe.