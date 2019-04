Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das parlamentarische Ringen um die Vermeidung eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens hat gestern erneut historische Blüten getrieben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Parallel dazu verhandele Theresa May heute erneut mit dem Oppositionsführer Jeremy Corbyn, um die Bedingungen für eine parlamentarische Unterstützung ihres Austrittsvertrages auszuloten. Unterdessen schlage sich die anhaltende Ungewissheit bezüglich des EU-Austrittsprozesses zunehmend negativ auf die Wirtschaftsaktivität in Großbritannien nieder. So sei der PMI für den Dienstleistungssektor im März auf 48,9 Punkte zurückgefallen und zeige damit erstmals seit 2016 wieder eine Kontraktion des Sektors an.Im Zuge der jüngsten Entwicklungen zeige sich das Britische Pfund weiter sehr volatil zum Euro, bleibe aber in der Nähe seines Jahreshochs. (04.04.2019/ac/a/m)