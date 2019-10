Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Montag hatte Unterhaussprecher John Bercow bezüglich der von der Regierung angestrebten Abstimmung über den adjustierten EU-Austrittsvertrag Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Parlamentsregeln angemeldet und stattdessen gefordert, den regulären Gesetzgebungsprozess einzuhalten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bei der Abstimmung über den Zeitplan der Umsetzung - die Regierung habe das Gesetz noch im Verlauf der Woche durch das Parlament bringen wollen - hätten die Parlamentarier den Regierungsplan indes mit 322 zu 308 Stimmen abgelehnt. Da somit eine Ratifizierung des adjustierten Austrittsvertrages vor dem 31. Oktober nicht mehr realistisch sei, müsse nun die EU darüber entscheiden, ob und wie man dem Antrag der britischen Regierung auf eine erneute Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2020 entsprechen wolle. EU-Ratspräsident Donald Tusk habe gestern in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, dass ein "no deal" niemals die Entscheidung der EU sein werde. Ein geregelter EU-Austritt Großbritanniens zu einem späteren Zeitpunkt bleibe somit eine realistische Option.Nach der Ablehnung des Regierungszeitplans für die Gesetzgebung des EU-Austrittsvertrages habe das Britische Pfund spürbare Verluste zum Euro hinnehmen müssen. Dieser habe aus dem Tief um fast 0,8 Pence zulegen können. (23.10.2019/ac/a/m)