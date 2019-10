Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die britische Regierung mit der EU auf ein verändertes Austrittsabkommen geeinigt hatte, schien der Brexit am 31. Oktober zum Greifen nahe, so Christian Apelt, CFA bei der Helaba.Boris Johnson habe nun Neuwahlen am 12. Dezember vorgeschlagen. Hierfür benötige er allerdings die Unterstützung der Opposition. Ob die Labour-Partei dies unterstütze, sei noch nicht klar, denn in den Umfragen stehe sie schlecht da. Demnach würden die Konservativen stärkste Partei. Ob die Tories im britischen Mehrheitswahlrecht damit ausreichend Mandate erhalten würden, sei eine andere Frage. Mit dem EU-Deal könnten sie jedoch die entscheidenden Stimmenzuwächse dafür erhalten, zumindest hätten sich jüngst ihre Umfragen verbessert. Theoretisch könnte die Brexit-Gesetzgebung bzw. der Deal selbst zuvor noch abgeschlossen werden. Johnson habe mutmaßlich die Brexit-Hardliner sowie die meisten aus der Fraktion ausgeschlossenen Tories auf seine Seite gezogen. Der Premier benötige jedoch aufgrund der Ablehnung der nordirischen DUP Stimmen von abtrünnigen Labour-Abgeordneten, was möglich erscheine. Allerdings befürchte die Regierung, dass das Parlament gegen ihren Willen das Austrittsabkommen mit Änderungsanträgen revidiere.Mit Neuwahlen könnte die Lähmung im Unterhaus überwunden werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Johnson nach einem Wahlsieg einen ungeordneten EU-Austritt vollziehe, habe sich zwar nicht in Luft aufgelöst, sei jedoch merklich zurückgegangen. Denn warum sollte er nicht seinen selbst ausgehandelten Deal durch das ihm dann freundlicher gesonnene Parlament bringen? Sollte die jetzige Opposition nach den Wahlen eine Regierung zustande bringen, könnte sie sich für ein zweites Referendum entscheiden, ein Chaos-Brexit wäre nahezu auszuschließen. Falls die Neuwahlen zu keiner regierungsfähigen Mehrheit führen bzw. diese erneut verhindert würden, würde sich die Ungewissheit fortsetzen, ein ungeordneter EU-Austritt bliebe möglich. Wenn der geordnete EU-Austritt tatsächlich klappt, wird uns der Brexit trotzdem nicht loslassen, so die Analysten der Helaba. Denn nach dem Deal sei vor dem Deal. In der dann anschließenden Übergangsphase bis mindestens Ende 2020 müsse das zukünftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU ausgehandelt werden. (25.10.2019/ac/a/m)