Zähes Wachstum



Gemessen am politischen Chaos schlage sich die Konjunktur wacker. Das Wachstum habe zwar seit dem EU-Referendum deutlich nachgelassen, die befürchtete Rezession sei aber ausgeblieben. Ohne die Brexit-Unsicherheiten hätte die britische Wirtschaft dennoch zweifellos stärker zugelegt.



Am deutlichsten schlage sich der Brexit bei den Investitionen nieder, die seit 2016 nur geringfügig gewachsen seien - anders als in der Eurozone. Das magere Wachstum sei vor allem vom Wohnungsbau getragen worden, die Ausrüstungsinvestitionen hätten stagniert. Da nach einem geordneten EU-Austritt noch Unsicherheiten über das zukünftige Verhältnis bestünden, würden die Unternehmen vorerst gehemmt bleiben. Erst sehr allmählich bzw. mit wachsendem Nachholbedarf werde sich die Investitionsbereitschaft steigern.



Der private Konsum habe sich ebenfalls verlangsamt, stütze aber insgesamt das Wachstum. Der sehr solide Arbeitsmarkt inklusive steigender Löhne hebe die Einkommen. Der Staat habe wieder mehr Spielraum und werde diesen wohl einsetzen. Die Exportaussichten würden sich leicht aufhellen. Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt 2020 mit 1,0% etwas weniger als 2019 (1,3%) wachsen. Immerhin werde sich die konjunkturelle Dynamik im Jahresverlauf verbessern.



Bank of England warte ab



Die Inflation dürfte sich etwas unterhalb der Marke von 2% bewegen. Der enge Arbeitsmarkt und die deutlichen Lohnzuwächse würden die Teuerung vergleichsweise hoch halten. Die Bank of England dürfte dennoch ihre abwartende Haltung 2020 beibehalten und den Leitzins bei 0,75% belassen. Schließlich würden das mäßige Wachstum sowie die noch nicht überwundenen politischen Unsicherheiten dafür sprechen.



Das Pfund Sterling könnte von den - im Vergleich zu Fed und EZB - stabilen Zinsen profitieren und gegenüber dem Euro und vor allem dem US-Dollar aufwerten, wenn die Politik mitspiele. (04.12.2019/ac/a/m)







