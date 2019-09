Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dank eines sehr robusten Dienstleistungssektors ist die Wirtschaftsleistung in Großbritannien im Juli um 0,3% gg. Vm. angestiegen und überraschte damit deutlich auf der Oberseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für die heutige Veröffentlichung der Julidaten würden die Analysten in diesem Zusammenhang erwarten, dass sowohl die Arbeitslosenquote mit 3,9% in der Nähe ihres 40-Jahrestiefs als auch die Jahresraten des Lohnwachstums mit 3,7% jeweils nahe ihrer zyklischen Hochs verharren würden. Der weiterhin schwächelnde Industriesektor - die Industrieproduktion sei im Juli lediglich um 0,1% gestiegen und in der Jahresrate negativ geblieben (-0,9%) - weise jedoch darauf hin, dass die ökonomischen Perspektiven gedämpft bleiben würden.Die guten BIP-Daten hätten dazu beigetragen, dass der Euro zum Pfund gestern wieder deutlich unter 0,90 GBP gefallen sei. Zudem werde nach dem offiziellen Inkrafttreten des Benn-Gesetzes auch die Wahrscheinlichkeit für ein no-deal-Szenario niedriger eingeschätzt, was gestern ebenfalls dem Sterling zugutegekommen sei. (10.09.2019/ac/a/m)