Linz (www.aktiencheck.de) - Der womöglich "harte Brexit", unter der Führung von Premierminister Boris Johnson, Ende Oktober hinterlässt Spuren in der britischen Wirtschaft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Wirtschaftsleistung sei das erste Mal im zweiten Quartal seit dem Jahr 2012 geschrumpft. Der Rückgang des vierteljährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf - 0,2% habe die Ökonomen überrascht, die mit einer schwarzen Null gerechnet hätten. Das jährliche BIP-Wachstum sei auf 1,2% von 1,8% im ersten Quartal geschlittert. Die monatliche Industrieproduktion habe sich im Juni auf -0,1% verschlechtert, nachdem sie im Mai noch um 1,4% zugelegt habe. Der Ausblick auf das restliche Jahr 2019 bleibe ungewiss.



Der weltweite Konjunkturabschwung und der Handelsstreit zwischen der USA und China belaste Großbritannien zusätzlich. Innenpolitisch fordere die Labour-Partei mit ihrem Vorsitzenden Jeremy Corbyn Neuwahlen, um den politischen Willen der Wähler bezüglich eines No-Deal Brexits ausloten zu können. Der EUR/GBP-Kurs sei nach den schlechten wirtschaftlichen Zahlen auf Höchstwerte über 0,9300 seit zwei Jahren gestiegen. Mit weiterer Pfund-Schwäche sei zu rechnen. Der EUR/GBP werde zwischen 0,9240 und 0,9360 gesehen. (12.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.