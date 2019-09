Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der Wiederaufnahme des Sitzungsbetriebs nach der Sommerpause im britischen Unterhaus hat sich eine Mehrheit der Abgeordneten (328 zu 301) dafür ausgesprochen, einen Gesetzentwurf zur Diskussion zu stellen, der eine Verschiebung des EU-Austrittstermins bis zum 31.01.2020 vorsieht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch 21 Mitglieder der konservativen Partei hätten sich hinter den Antrag der Opposition gestellt und sollten nun nach Ansicht der Regierung aus der Partei ausgeschlossen werden. Eine Abstimmung über den Gesetzentwurf solle heute stattfinden. Werde die Vorlage im Unterhaus angenommen, müsse auch das Oberhaus ("House of Lords") noch zustimmen, damit das Gesetz in Kraft treten könne. Nach Vorstellung derjenigen, die das Gesetz eingebracht hätten, solle dies noch vor der Zwangspause des Unterhauses ab kommender Woche geschehen.



Trete das Gesetz in Kraft, müsse der britische Premierminister eine erneute Verlängerung des EU-Austrittstermins bei der EU beantragen und auch einen von der EU vorgeschlagenen alternativen Verschiebungstermin akzeptieren. Ein ungeregelter EU-Austritt zum 31. Oktober wäre damit vom Tisch. Premierminister Johnson habe für den Fall einer Annahme des eingebrachten Gesetzentwurfes angekündigt, ebenfalls bereits heute über vorgezogene Neuwahlen am 15. Oktober abstimmen zu lassen. Komme es an diesem Termin zu Neuwahlen und gäbe es dabei eine Mehrheit für die Partei des Premierministers, könnte das Gesetz indes wieder rückgängig gemacht werden und ein "no deal"-Szenario per Ende Oktober wäre wieder auf der Agenda. Das Britische Pfund sei gestern zum US-Dollar zeitweise erstmals seit 2016 wieder unter die Marke von 1,20 USD gefallen, im Tagesverlauf jedoch wieder deutlich angestiegen. (04.09.2019/ac/a/m)



