Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits zum dritten Mal in den vergangenen viereinhalb Jahren sind die britischen Bürger heute aufgefordert, ein neues Parlament zu wählen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nur geringe Verschiebungen bei den Wählerstimmen z. B. aufgrund von taktischen Erwägungen oder eine außerordentlich hohe oder niedrige Wahlbeteiligung würden aber ggf. zu deutlich anderen Ergebnissen führen. Offen bleibe, wie sich die nach dem nunmehr für den 31. Januar 2020 geplanten EU-Austritt angesetzten Verhandlungen über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen zueinander gestalten würden. Hier drohe möglicherweise Ende 2020 aufgrund des sehr eng gesetzten Zeitplans erneut ein "no deal"-Szenario.An den Finanzmärkten sei zuletzt aufgrund des stabilen Vorsprungs in den Umfragen auf eine klare politische Mehrheit für die "Tories" nach den Wahlen gesetzt worden. Je klarer das Ergebnis zugunsten der Konservativen ausfalle, desto stärker dürfte das Britische Pfund zum Euro zulegen. Bei einem erneuten "hung parliament" sei dagegen mit einer entgegengesetzten Bewegung zu rechnen. (12.12.2019/ac/a/m)