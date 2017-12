Die britische Inflationsrate liege mit 3,1% im November deutlich über dem Ziel der Bank of England von 2%. Das schwache Pfund, das seit dem Brexit-Votum auf handelsgewichteter Basis um 12% abgewertet habe, treibe zunächst die Importpreise und anschließend das allgemeine Preisniveau in die Höhe. Wie erwartet habe die Bank of England deshalb ihren Leitzins im November 2017 um 25 Basispunkte auf 0,5% erhöht. In den nächsten Jahren dürfte sie die Zinsen erneut langsam anheben, vermutlich mit zwei weiteren Schritten im Jahr 2018. Mit der etwas strafferen Geldpolitik nehme die Bank of England insgesamt nur einen Teil ihres vorherigen Stimulus zurück. Sie bleibe insgesamt weiterhin expansiv. Da gleichzeitig Impulse aus der Außenwirtschaft kämen, erwarte man keine negativen Auswirkungen auf das Wachstum.



Da sich das britische Pfund mittlerweile wieder etwas erholt habe, dürfte der Inflationsschub des Jahres 2017 im nächsten Jahr langsam auslaufen. Für das vierte Quartal 2018 erwarte man eine niedrigere Inflationsrate von 2,5%. Der britische Arbeitsmarkt boome - mit einer Quote von 4,4% habe die Arbeitslosigkeit ein neues Rekordtief erreicht. Allerdings habe der Zuwachs der Beschäftigung spürbar nachgelassen, da seit dem Brexit-Beschluss weniger Fachkräfte aus Europa auf die Insel kämen. Der hohe Beschäftigungsgrad schlage sich allerdings nicht in einem Zuwachs der inflationsbereinigten Reallöhne nieder. Denn der Lohnanstieg werde auch 2018 von der Preissteigerungsrate übertroffen. Folglich werde das Wachstum des privaten Verbrauchs wieder gering ausfallen.



Auch 2018 werde die Unsicherheit aus dem Brexit-Votum Unternehmen dazu veranlassen, Investitionen zu vertagen. Optimistisch stimme zumindest der Außenhandel: Die Kombination aus starkem Wachstum der Handelspartner und einer unterbewerteten Währung werde die Exporte fördern. Insgesamt rechne man 2018 mit einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,8% nach 1,6% im vergangenen Jahr.



Das Wachstumspotenzial hänge vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen sowie der anschließenden wirtschaftspolitischen Ausrichtung Großbritanniens ab. Im Fokus stünden die Fiskal-, Arbeitsmarkt- und Handelspolitik. Obwohl in den Verhandlungen vieles ungeklärt bleibe, würden sich durchaus Fortschritte erkennen lassen. Bei der Frage nach der finanziellen Restverbindlichkeit Großbritanniens gegenüber der EU hätten sich beide Seiten grundsätzlich geeinigt. Ein weicher Brexit mit einem umfassenden Handelsabkommen mit der EU würde Unsicherheit abbauen und Großbritannien ein langfristiges Wachstumspotenzial von etwa 1,8% ermöglichen.



Sollte es aber zu einem harten Brexit kommen, bei dem bis Ende März 2019 keine geeigneten Nachfolgeregeln gefunden würden und Großbritannien schlagartig den freien Zugang zum Europäischen Binnenmarkt verlieren würde, sänke das Wachstumspotenzial auf 1,5%. Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios sehe Koller bei 20%. (Ausblick 2018) (29.12.2017/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit etwa 1,6% wuchs die britische Wirtschaft über das Jahr 2017 stabil, so Cornelia Koller von der Privatbank Berenberg.Allerdings bleibe sie deutlich hinter der Eurozone (2,4% Wachstum) zurück und verliere im Vergleich zum überraschend guten Vorjahr (1,8%) etwas an Schwung. Zurückzuführen sei dies einerseits auf eine anhaltende Produktivitätsschwäche, die aus der geringen Investitionstätigkeit der Unternehmen und Haushalte im Zuge der Brexit-Unsicherheit resultiere. Andererseits hätten hohe Inflation (November 3,1%) und verhaltene Zuwächse bei den Nominallöhnen die Kaufkraft verringert, sodass auch der private Konsum etwas schwächele.Das dritte Quartal 2017 habe mit einem Zuwachs von 0,4% zum Vorquartal leicht die Erwartungen übertroffen, sei aber weiterhin spürbar hinter dem Wert von 0,6% für die Eurozone zurückgeblieben. Von hoher Bedeutung für Großbritannien sei der Dienstleistungssektor, der 79% der gesamten Bruttowertschöpfung ausmache. Dieser habe im dritten Quartal um 0,4% zulegen können. Auch die Industrieproduktion (14% des BIP) habe mit einer Zunahme von 1,1% zum Wachstum beigesteuert. Zwar habe das Baugewerbe (6% des BIP) zum zweiten Mal in Folge an Boden verloren, jedoch zeichne sich besonders dieser Sektor durch starke Schwankungen aus, sodass die Analysten in den folgenden Quartalen eine Erholung erwarten würden. Die exportorientierten Sektoren würden von der gesunden wirtschaftlichen Situation der Handelspartner in Europa und den USA sowie dem schwachen Pfund profitieren.