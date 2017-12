Brexit-Minister Davis habe die vermeintliche Verständigung posthum denn auch als "Absichtserklärung" bezeichnet. Getreu der Maxime "nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist" sei nach dem formellen Startschuss für den Beginn der zweiten Verhandlungsphase durch den Beschluss beim EU-Gipfel am 15. Dezember nun immerhin Einvernehmen über eine sich an den formellen Brexit im März 2019 anschließende Übergangsperiode zum Greifen nahe. Die EU-Kommission habe bereits ihre Bereitschaft erklärt, sich auf ein solches Moratorium bis zum Jahresende 2020 einlassen zu wollen. An dessen Ende könnte mit etwas gutem Willen ein Vertragswerk in Anlehnung an das CETA-Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada stehen. Auch wenn die Verhandlungen darüber schwierig sein dürften, hätten sich immerhin die Risiken eines "Cliff Edge" Brexit verringert.



Die britische Wirtschaft habe sich bisher bei allen Unwägbarkeiten des Brexit bisher in recht robuster Verfassung präsentiert. Zwar habe sich die konjunkturelle Dynamik mit Wachstumsraten des realen und saisonbereinigten Bruttoinlandsprodukts von jeweils knapp 0,3% und zuletzt 0,4% Q/Q in den ersten drei Quartalen des Jahres merklich abgeschwächt, zu einem regelrechten Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität oder gar zu einer Rezession sei es aber nicht gekommen. Allerdings würden die hohen Inflationsraten zunehmend den Expansionsspielraum der Binnennachfrage dämpfen. Im Oktober und November sei die Jahresteuerung bei den Lebenshaltungskosten auf 3,1% Y/Y geklettert. Für den starken Anstieg der Verbraucherpreise sei maßgeblich das schwache Pfund verantwortlich. Der Anteil importierter Produkte im statistischen Warenkorb sei in Großbritannien typischerweise sehr hoch.



Die letzten Arbeitsmarktberichte hätten mit der auf den historischen Tiefstwert von 4,3% gefallenen Arbeitslosenquote auf den ersten Blick zwar erfreuliche Informationen zu bieten. Der weiterhin nur sehr schleppende Zuwachs bei den Löhnen und Gehältern um gerade einmal etwas mehr als 2% Y/Y werde von der hohen Inflationsrate aber mehr als aufgezehrt. Eine Erosion der Kaufkraft der Verbraucher im Vereinigten Königreich sei die Folge. Viele Briten würden versuchen, ihr Konsumniveau zulasten der Ersparnis aufrecht zu erhalten, das werde jedoch nicht lange gut gehen und die Binnennachfrage noch stärker unter Druck bringen.



Obwohl die mit der Verständigung auf eine Übergangsperiode bis Ende 2020 gewonnene Zeit die Verunsicherung bei Unternehmen und Verbrauchern ein wenig mindern sollte, werde sich das reale Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr auf 1,1% abschwächen, nach voraussichtlich 1,5% im Jahr 2017. Stabilisierend werde sich dabei immerhin die recht gute Lage in der vom schwachen Pfund in ihrem Exportgeschäft profitierenden Industrie auswirken, die wirtschaftsstrukturell im Vereinigten Königreich gegenüber den Dienstleistungssektoren allerdings nicht sonderlich schwergewichtig sei.



Wie erwartet habe das Monetary Policy Committee der Bank of England auf seiner Sitzung am 14. Dezember sämtliche geldpolitischen Steuerungsparameter unverändert belassen. In der vorangegangenen Novembersitzung habe das Gremium entschieden, die Bank Rate um 25 Basispunkte auf 0,50% anzuheben. Notenbankchef Carney habe bereits unmittelbar nach der historischen ersten Leitzinsanhebung seit rund zehn Jahren zu verstehen gegeben, dass diese Entscheidung keineswegs als Startschuss für den Kurswechsel hin zu einer wieder neutraleren Ausrichtung zu interpretieren sei. Allerdings würden die hohen Inflationsraten bei den im Fokus stehenden Verbraucherpreisen sowie die Perspektiven, wonach die Teuerung wohl auch weiterhin deutlich oberhalb der Zielmarke verbleiben werde, die Währungshüter in London zunehmend unter Druck setzen.



Immerhin führe die Überschreitung um mehr als einen Prozentpunkt schon jetzt dazu, dass sich Carney statutengemäß gegenüber Finanzministerminister Hammond diesbezüglich erklären müsse. Die Analysten würden zwar mit keinem hektischen Aktionismus rechnen, jedoch sehr wohl mit einer erneuten dosierten Straffung in der zweiten Jahreshälfte 2018, sofern die angesprochene Stabilisierung der konjunkturellen Rahmenbedingungen im Kontext eines geordneten Brexit gelinge und dies zulasse. Die Aussichten auf einen etwas neutraleren geldpolitischen Kurs sowie die zumindest im Kontext eines zu vereinbarenden Moratoriums nicht mehr ganz so ausgeprägten Brexit-Unwägbarkeiten sollten das Pfund perspektivisch stützen können.



Bei den Renditen britischer Staatsanleihen würden die Analysten im langen Laufzeitsegment einen moderaten Anstieg erwarten, ausgeprägtere Risikoaufschläge sollten vorerst allerdings nicht eingepreist werden, da das "No Deal" bzw. "Cliff Edge" Szenario beim Brexit sehr viel unwahrscheinlicher geworden sei. Am kurzen Ende der Strukturkurve würden die Erwartungen an eine Leitzinsanhebung die Renditen ein wenig stärker nach oben treiben.







