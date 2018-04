Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Arbeitslosenquote in Großbritannien ist im Dreimonatszeitraum von Dezember bis Februar auf 4,2% gefallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dies markiere den tiefsten Stand seit 1975. Gleichzeitig habe die Jahresrate der Löhne (ohne Bonus) von 2,6% auf 2,8% angezogen. Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit für einen Leitzinserhöhungsschritt durch die Bank of England im Mai - die Analysten würden mit einer Anhebung der Bank Rate um 25 BP rechnen. (18.04.2018/ac/a/m)





