Adler Group (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) sei heute um über 40% abgestürzt. Das Unternehmen habe am Samstag verspätete Jahresergebnisse veröffentlicht, die einen Verlust von 1,18 Milliarden Euro ausgewiesen hätten. Der Verlust sei durch eine Goodwill-Abschreibung in Höhe von 1,08 Milliarden Euro verursacht worden. Was den freien Fall verursacht habe, sei ein Kommentar der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG gewesen. KPMG habe erklärt, dass sie keinen Bestätigungsvermerk abgeben könne, da Adler Informationen zu einigen Geschäften zurückgehalten habe. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder von Adler (die alle im letzten Jahr ihr Amt innegehabt hätten) habe ihren Rücktritt angeboten.



Einem Bericht von Reuters zufolge habe TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) im April 1,3 Millionen Urlaubsbuchungen erhalten. Die Nachrichtenagentur Reuters berufe sich dabei auf ein internes TUI-Memo. In dem Dokument habe TUI-Chef Fritz Joussen gesagt, dass die Buchungen kurzfristiger und qualitativ hochwertiger seien, was sich positiv auf die Margen des Unternehmens auswirke.



Einem Bericht des West Australian zufolge plane Qantas Airways, den größten Auftrag ihrer Geschichte bei Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) zu platzieren. Die australische Fluggesellschaft werde voraussichtlich über 150 Flugzeuge bei Airbus bestellen. Dem Bericht zufolge habe Qantas 52 Flugzeuge in Auftrag gegeben und verfüge über Optionen für 106 weitere Flugzeuge, die in den nächsten 10 Jahren ausgeliefert werden sollten. Wenn alle Optionen ausgeübt würden, würde das Geschäft einen Wert von fast 25 Milliarden Dollar erreichen.



Einschätzungen von Analysten:



- Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) werde von der Deutschen Bank auf "halten" herabgestuft. Das Kursziel sei auf 75,00 Euro gesetzt worden. (02.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices sind in der ersten Handelssitzung des neuen Monats unter Druck geraten, so die Experten von XTB.Nach einer schwächeren Eröffnung der europäischen Kassasitzung hätten sich die Rückgänge verstärkt, sodass nun fast alle Blue-Chip-Indices des Alten Kontinents um mehr als 1% niedriger notieren würden als am Vortag. Der niederländische AEX 25 (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) gehöre mit einem Minus von 2,3% aktuell zu den größten Nachzüglern. Der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) und der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden besser abschneiden und "nur" 1,2 bis 1,4% verlieren. Die Veröffentlichung der endgültigen PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe zu Beginn des Tages habe keinen Einfluss auf die Aktienmärkte gehabt.Die technische Situation des DAX habe sich im Vergleich zum Freitag kaum verändert. Das inverse SKS-Muster sei immer noch im Spiel. Der Index versuche derzeit, sich von der 13.900-Punkte-Marke zu erholen, wo die rechte Schulter des Musters ausgebildet worden sei. Die Nackenlinie des Musters, die auch ein wichtiger Widerstand für den Fall sei, dass sich der Abpraller ausweite, befinde sich im Bereich von 14.180 Punkten. Das potenzielle Ziel des Musters deute auf einen möglichen Anstieg von 3,8% und eine Bewegung über 14.700 Punkte hin.