Wien (www.aktiencheck.de) - Die vorgezogene Parlamentswahl in Griechenland führte zum erwarteten Regierungswechsel, so die Analysten von Raiffeisen Capital Managament in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Bemerkenswert sei angesichts des europäischen politischen Trends auch, dass die rechtsextremen Parteien nicht mehr im Parlament vertreten seien. Da die stimmenstärkste Partei 50 zusätzliche Parlamentssitze erhalte, könne die ND mit einer knappen absoluten Mehrheit alleine regieren. Sie habe beim Wähler unter anderem mit höheren Pensionen und niedrigeren Steuern gepunktet, also genau dem, was die "Troika" aus Eurogruppe, EZB und IWF der linken Syriza-Regierung immer strikt verweigert habe. Ob die Troika an die neue, politisch "genehmere" Regierung wohl künftig andere Maßstäbe anlege?Griechenlands Aktienmarkt habe im Juni in Erwartung des Machtwechsels und im Einklang mit dem globalen Trend erneut zugelegt, um mehr als 4%. (Ausgabe Juli 2019) (18.07.2019/ac/a/m)