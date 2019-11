Wien (www.aktiencheck.de) - Tourismus, Exporte und Einzelhandel präsentieren sich in Griechenland weiterhin positiv, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".



Das Parlament habe unterdessen ein Gesetz für wirtschaftliche Entwicklung verabschiedet, mit dem Investitionen erleichtert werden sollten. Vor allem Regulierungen bei Umweltschutz und Stadtplanung sollten damit "vereinfacht" werden. Es greife auch in die bestehenden Möglichkeiten gewerkschaftlicher Arbeit ein und sei deshalb von Protesten und Streiks zahlreicher Gewerkschaften begleitet worden. Anfang November hätten fünfjährige griechische Staatsanleihen übrigens erstmals mit einer niedrigeren Rendite als fünfjährige italienische Staatsanleihen gehandelt. Der Athener Aktienindex habe im Einklang mit dem globalen Trend im Oktober zugelegt; das Plus sei mit 1,7% aber relativ bescheiden ausgefallen. (Ausgabe November 2019) (19.11.2019/ac/a/m)



