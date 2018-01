Wien (www.aktiencheck.de) - Nach fast einem Jahrzehnt schwerer Rezession und Depression ist Griechenlands Volkswirtschaft 2017 endlich wieder leicht gewachsen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Für 2018 werde eine Fortsetzung und leichte Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung erwartet. Vor allem der Tourismus war und ist ein Lichtblick, so die Experten von RCM. Premier Tsipras strebe an, dass das Land im August das Regime der "Rettungspakete" hinter sich lassen und wieder auf eigenen Füßen stehen kann. Dass sei ambitioniert, aber nicht unmöglich. Die Leistungsbilanz sei derzeit ausgeglichen und nach unzähligen Kürzungsrunden könne das Land einen leichten Budgetüberschuss vor Zinszahlungen vorweisen. Die Zinslast wiederum sei bis auf weiteres sehr gering. Viele strukturelle Probleme, beispielsweise die aufgeblähte und ineffiziente öffentliche Verwaltung, seien allerdings nach wie vor nicht behoben. Auch das Problem des gewaltigen Schuldenberges (rund 180% der jährlichen Wirtschaftsleistung) sei weiterhin ungelöst.



Die Meinungsverschiedenheiten zwischen IWF und Eurogruppe über Notwendigkeit und Umfang eines Schuldenschnitts bestünden fort. Ungeachtet dessen hätten sich griechische Staatsanleihen 2017 sehr stark entwickelt. Die Rendite zehnjähriger Schuldtitel sei unter 4%, den tiefsten Stand seit 2006 gefallen. Die Wertzuwächse der Staatsanleihen hätten sogar die des Athener Aktienmarkts übertroffen. Dieser habe unter erheblichen Schwankungen im Jahresverlauf um rund 25% zugelegt. Die anstehenden neuerlichen Stresstests für griechische Banken und mögliche zusätzliche Kapitalerfordernisse könnten dabei auch in den kommenden Monaten für einige Kursbewegungen sorgen. (Ausgabe Januar 2018) (23.01.2018/ac/a/m)





