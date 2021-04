Beobachter würden davon ausgehen, dass Biden noch ehrgeizigere Klimaziele als sein Vorvorgänger Barack Obama verkünden werde. Demnach sollten bis 2030 die Treibhausgase im Vergleich zum Stand von 2005 um die Hälfte gesenkt werden. Obama habe eine Reduktion um 28 Prozent in Aussicht gestellt. Der US-Präsident habe kurz nach seinem Amtsantritt das Ziel ausgegeben, die USA werde bis 2050 klimaneutral sein.



Insgeheim würden sich die Marktteilnehmer auch von anderen Staaten neue Klimaziele erhoffen, damit die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens von 2015 erreicht werden könnten. Damals habe man sich auf eine Beschränkung der Erderwärmung auf zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter festgelegt und nach Möglichkeit eine Beschränkung auf 1,5 Grad anvisiert.



Damit die Ziele auch erreicht werden könnten, seien hohe Investitionen in Erneuerbare Energien und Technologien erforderlich. Dies habe bereits im Jahr 2020 zu einem massiven Kursaufschwung bei Green-Tech-Aktien geführt. Im Februar und Märt aber habe ein starker Anstieg der Marktzinsen für einen Einbruch bei vielen Aktien gesorgt, da diese sehr zinssensitiv seien. Immerhin seien die Zinsen zuletzt wieder spürbar gefallen.



Der Klimagipfel von Joe Biden könnte der Startschuss für einen neuen Aufwärtstrend bei Green-Tech-Aktien bedeuten. Zumindest sei er gut für eine kurzfriste starke Gegenbewegung. (22.04.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach herben Verlusten in den zurückliegenden Wochen stehen die Green-Energy-Aktien am Donnerstag wieder auf der Sonnenseite der Börse, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Unternehmen wie der Elektrolyseur-Hersteller Nel (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733), das Wasserstoffunternehmen ITM Power (ISIN GB00B0130H42/ WKN A0B57L) oder der Solar- und Windparkbetreiber Encavis (ISIN DE0006095003/ WKN 609500) könnten kräftige Kursgewinne verbuchen. US-Präsident Biden trage die Hauptverantwortung.