Rückenwind durch den G20-Gipfel



Vom bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg solle ein starkes Signal zur weiteren Umsetzung der Agenda 2030 ausgehen, betonte Hendricks. Darüber hinaus solle der Gipfel einen Klima- und Energieaktionsplan der G20 beschließen.



Die Ministerin forderte von allen G20-Staaten, hierzu bereits vor dem Jahr 2020 Langfriststrategien vorzulegen. Auch müssten sich diejenigen, die über die globalen Finanzflüsse entscheiden, an den Klimazielen des Paris-Abkommens ausrichten. Das gelte vor allem mit Blick auf nachhaltige Investitionen in Infrastrukturvorhaben.



Wie der Privatsektor in nachhaltige, "grüne" Projekte investieren könne, zeigten erste Empfehlungen auf. So ginge es etwa um gemeinsame Standards für "Green Bonds", aber auch um eine größere Offenheit der Finanzwelt für Klima- und Umweltvorhaben, erklärte Hendricks. Teilweise gebe es bereits solch ein privates Engagement: So lenkten Private nicht nur immer häufiger ihre Gelder hin zu den "Green Bonds". Sie seien zunehmend auch innovativ im "grünen" Lösen von Problemen.



Transparent zum besseren Ruf



Investoren, Unternehmen sowie aufgeklärte Verbraucherinnen und Verbraucher verlangten zu Recht mehr Informationen, sagte Hendricks. Das gelte von der Beachtung von Menschenrechten in der Lieferkette bis hin zur Korruptionsvorsorge und der Achtung von Arbeitnehmerbelangen.



Unternehmen, die in diesen Bereich über das gesetzliche Maß hinaus transparent seien, verschafften sich dadurch auch Wettbewerbsvorteile und Reputation, zeigte sich Hendricks überzeugt. Die Bundesregierung wolle diese Dynamik fördern:



- Deutschland habe deshalb gemeinsam mit Marokko die "NDC-Partnerschaft", ein Forum für den wichtigen Nord-Süd-Süd-Austausch, ins Leben gerufen. Damit wolle die Bundesregierung gezielt Schwellen- und Entwicklungsländer beim Klimaschutz unterstützen.



- Auch habe die Bundesregierung das transnationale Netzwerk "Partners for Review" gestartet. Dessen Mission ist es, der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele besonderen Schub zu verleihen.



- Nicht zuletzt fördere die Bundesregierung die Arbeit von PAGE mit weiteren zwei Millionen Euro. Sie unterstütze damit PAGE als einem der zentralen Akteure für den Strukturwandel hin zu sozial- und umweltverträglichem Wachstum. (Pressemitteilung vom 27.03.2017) (29.03.2017/ac/a/m)







Interessierte können die Beiträge der PAGE-Konferenz im Livestream mitverfolgen.