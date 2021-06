Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Grand City Properties S.A.": Keine vorhanden.



Börsenplätze Grand City Properties-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

23,30 EUR +0,26% (04.06.2021, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

23,28 EUR -0,09% (04.06.2021, 12:06)



ISIN Grand City Properties-Aktie:

LU0775917882



WKN Grand City Properties-Aktie:

A1JXCV



Ticker-Symbol Grand City Properties-Aktie:

GYC



Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (04.06.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Immobilienspezialisten Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC).Der Immobilienbestand der Grand City Properties S.A. habe seit Ende 2020 von 63.826 auf 60.297 Einheiten per Ende März 2021 deutlich abgenommen, wobei sich der Portfoliowert auf EUR 8.145 Mio. (Ende 2020: EUR 8.022 Mio.) sogar leicht verbessert habe. Die Leerstandsquote des Immobilienportfolios habe sich gegenüber dem Jahresende 2020 von 6,2% auf nunmehr 6,1% reduziert. Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete je qm sei nach einem Quartal 2021 auf EUR 7,8 gestiegen (Ende 2020: EUR 7,4). Auf vergleichbarer Basis hätten die Mieteinnahmen in den ersten drei Monaten 2021 gegenüber dem Vorjahreswert ein Wachstum von 1,8% verzeichnet, das sich zu 1,1 Prozentpunkten aus den Mieterhöhungen im Immobilienbestand und zu 0,7 Prozentpunkten aus der Reduzierung des Leerstandes zusammengesetzt habe.Grand City Properties habe im Zeitraum von Januar bis März 2021 Gesamtmieteinnahmen in Höhe von insgesamt EUR 91 Mio. generiert, die damit um 4% unter dem Niveau der Vorjahresperiode von EUR 95 Mio. gelegen hätten. Die Bewertungsgewinne aus der Aufwertung des Immobilienbestandes hätten sich von EUR 69 Mio. auf EUR 72 Mio. verbessert. Hieraus ergebe sich nach 3M2021 ein durchschnittlicher Wert des Immobilienbestands von EUR 1.990 je qm (Ende Dezember 2020: EUR 1.858 je qm). Während sich das EBITDA nach einem Quartal 2021um 1% auf EUR 146 Mio. (Vorjahr: EUR 144 Mio.) erhöht habe, habe sich das adjustierte EBITDA, welches in erster Linie um das Bewertungsergebnis des Immobilienportfolios bereinigt worden sei, um 2% auf EUR 73 Mio. (Vorjahr: EUR 74 Mio.) verringert.Die für die operative Ertragskraft maßgebliche Kennzahl FFO (Funds from Operations) habe einen um 0% (4% je Aktie) niedrigeren Wert von EUR 47 Mio. (EUR 0,27je Aktie) gegenüber EUR 47 Mio. (EUR 0,28 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Der FFO II (FFO zzgl. Ergebnis aus Verkäufen) habe sich auf EUR 104 Mio. (-23%) im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 136 Mio. verändert.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät weiterhin, die Aktie der Grand City Properties S.A. zu halten, und erhöht das Kursziel von EUR 21,00 auf EUR 23,00. (Analyse vom 04.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link