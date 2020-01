Börsenplätze Grand City Properties-Aktie:



Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (24.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Immobiliensektor die Aktie des Immobilienspezialisten Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) zu halten.Im Zeitraum von Januar bis September 2019 habe Grand City Properties S.A. Mieterlöse in Höhe von insgesamt EUR 285 Mio. generiert, die um 5% über der Vorjahresperiode von EUR 272 Mio. gelegen hätten. Die Funds from Operations hätten einen um 7% (5% je Aktie) höheren Wert von EUR 160 Mio. (EUR 0,96 je Aktie) gegenüber EUR 150 Mio. (EUR 0,91 je Aktie) im Vorjahr erreicht. Der FFO II habe sich auf EUR 256 Mio. (-3%) im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 265 Mio. verringert. Der Nettovermögenswert (NAV: Net Asset Value), errechnet nach den Vorgaben der EPRA (European Public Real Estate Association), habe sich per Ende September 2019 auf EUR 3.982 Mio. belaufen (Ende 2018: EUR 3.753 Mio.), wobei sich der NAV je Aktie bei EUR 23,7 (Ende 2018: EUR 22,5) eingestellt habe.Weiterhin würden die Immobilienunternehmen von den guten Rahmenbedingungen profitieren, wobei die Börsenbewertungen nicht mehr günstig seien. Seufert belasse sein Sektor-Rating bei "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Grand City Properties-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 21,03. (Analyse vom 24.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Grand City Properties S.A.": Keine vorhanden.