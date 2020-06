Börsenplätze Grand City Properties-Aktie:



Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in Luxemburg. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (23.06.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienspezialisten Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC).Grand City Properties habe im Zeitraum von Januar bis März 2020 Mieterlöse in Höhe von insgesamt EUR 95 Mio. generiert, die damit auf einem fast unveränderten Niveau gegenüber der Vorjahresperiode von EUR 94 Mio. gelegen hätten. Die Bewertungsgewinne aus der Aufwertung des Immobilienbestandes hätten sich von EUR 120 Mio. auf EUR 69 Mio. verringert. Hieraus ergebe sich nach 3M 2020 ein durchschnittlicher Wert des Immobilienbestands von EUR 1.612 je qm (Ende Dezember 2019: EUR 1.543 je qm). Während sich das EBITDA nach einem Quartal 2020 um 25% auf EUR 144 Mio. (Vorjahr: EUR 192 Mio.) reduziert habe, habe das adjustierte EBITDA, welches in erster Linie um das Bewertungsergebnis des Immobilienportfolios bereinigt worden sei, um 2% auf EUR 74 Mio. (Vorjahr: EUR 73 Mio.) zugelegt.Die für die operative Ertragskraft maßgebliche Kennzahl FFO (Funds from Operations) habe einen um 5% (3% je Aktie) höheren Wert von EUR 55 Mio. (EUR 0,33 je Aktie) gegenüber EUR 53 Mio. (EUR 0,32 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Der FFO II (FFO zzgl. Ergebnis aus Verkäufen) habe sich auf EUR 144 Mio. (+12%) im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 129 Mio. Der Nettovermögenswert (NAV: Net Asset Value) verändert, errechnet nach den Vorgaben der EPRA (European Public Real Estate Association), habe sich per Ende März 2020 auf EUR 4.127 Mio. (Ende 2019: EUR 4.120 Mio.) belaufen, wobei sich der NAV je Aktie bei EUR 24,5 (Ende 2019: EUR 24,5) eingestellt habe.Im Auftaktquartal 2020 habe Grand City Properties S.A. ein solides FFO-Wachstum generiert. Dank der guten Finanzausstattung sei das Unternehmen in der Lage, im Jahresverlauf noch günstige Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Grand City Properties S.A.": Keine vorhanden.