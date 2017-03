ISIN Grammer-Aktie:

Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.



Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt. (30.03.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktie: Frische Jahreshochs möglich - ChartanalyseGestern hat der Grammer-Konzern (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) Zahlen zum Geschäftsabschluss 2016 vorgelegt und überraschte mit einer äußerst starken Bilanz für das abgelaufene Jahr - Anleger feierten dies mit einem Kursaufschlag von über zwei Prozent, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Auch der bisherige Kursverlauf der Aktie bestätige die Erfolgsstrategie der Grammer-Gruppe und könnte aus dem Stand heraus bald zu frischen Jahreshochs führen. Diese seien erst Mitte Februar bei 59,23 Euro markiert worden und würden sich ein gutes Stück weit weg von den Hochs aus Sommer 2016 von 45,04 Euro befinden. Setze man den vorherigen Abverkauf auf 18,30 Euro bis September 2015 ins Fibonacci-Verhältnis, projiziert anschließend das 161,8 und 176,4% Fibo-Extension-Retracement zur Oberseite, komme man auf die nächst höher gelegenen Kursziele, die auch fundamental getragen würden.Der ausgesprochen starke Chartverlauf der Grammer-Aktie seit dem Retest der Jahreshochs aus 2014 von 45,04 Euro sei auch im gestrigen Handel weiter fortgesetzt worden, jedoch sei den Anlegern vor den Jahreshochs von 59,23 Euro kurzzeitig wieder die Puste ausgegangen. Dennoch könnte dieses Spitzenergebnis im weiteren Verlauf noch einmal übertroffen werden und biete sich hervorragend für eine Long-Strategie an. Aus der 176,4% Fibo-Projektion ergibt sich nämlich ein erweitertes Kursziel von etwa 66,18 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.03.2017)Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:57,03 EUR +0,49% (30.03.2017, 09:18)Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:56,75 EUR -0,10% (30.03.2017, 09:04)