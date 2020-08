Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis setzt seine eher lustlose Konsolidierung fort, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Analysten von TD Securities würden davon ausgehen, dass Powell die neues zu dem geldpolitischen Rahmen, in dem sich die US-Notenbank bewege, sagen werde. Auch mit Blick auf ein Inflationsziel bzw. ein Überschießen des Inflationsziels könnte sich der FED-Vorsitzende zu Wort melden. Diese Rede könnte neues Kaufinteresse bei Gold und Silber bei den Investoren wecken. Vor allem eine erneute Ankündigung Powells, dass die FED die Inflation über die Zielmarke von 2% hinauslaufen lassen werde, könnte den Goldpreis unterstützen. Gleichwohl bleibe Silber das Lieblings-Edelmetall der Analysten von TD Securities. Dies liege zum einen an der steigenden Industrienachfrage, der wieder steigenden Investmentnachfrage und der überschaubaren Vorräte an Silber.Tatsächlich scheine der Goldpreis etwas nach neuen Impulsen zu suchen. Die Rede von Powell könnte tatsächlich ein Ende der Konsolidierung beim Goldpreis hervorrufen, wenn sich die Investoren wieder auf die geldpolitische Schwemme fokussieren würden, die in den kommenden Monaten und vermutlich Jahren nicht abreißen dürfte. "Der Aktionär" sehe den aktuellen Rücksetzer weiterhin als Chance für Anleger, Positionen auf- oder auszubauen. Der Goldpreis dürfte seinen Aufwärtstrend nach dieser Konsolidierung fortsetzen. Das Ziel für das laufende Jahr liege zwischen 2.200 und 2.300 USD. Einige Minenaktien stünden auch in den Startlöchern, nach oben auszubrechen. Hier fehle nur noch der charttechnische Impuls. Fundamental stünden viele Produzenten so gut da wie noch nie. Die Schulden seien in den vergangenen Jahren gefallen und die unrentable Projekte seien abgestoßen worden. (26.08.2020/ac/a/m)