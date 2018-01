Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Dezember hat sich der Goldpreis aus dem Bann der US-Zinsen befreien können, so die Analysten der DekaBank.



Trotz des Anstiegs der US-Treasury-Renditen habe der Goldpreis zugelegt. Die US-Dollar-Schwäche sei dabei sicherlich hilfreich gewesen, aber auch die Unruhen im Iran und die verstärkte Gefahr, dass die USA erneut Sanktionen gegen das Land verhängen könnten. Seit Jahresanfang habe sich der Goldpreis dann in einem sehr aktienmarkt-, also risikofreundlichen Umfeld gut behauptet. Die Bestände der mit Gold hinterlegten ETFs seien weltweit wieder angestiegen und die spekulativ orientierten Goldmarktteilnehmer hätten in der Summe ihre Wetten auf eine weitere Verteuerung von Gold merklich ausgeweitet. Die Analysten der DekaBank würden weiterhin einen leichten Goldpreisrückgang prognostizieren, insbesondere aufgrund der Erwartung steigender US-Zinsen. Da aber das Realzinsniveau noch für längere Zeit niedrig bleiben dürfte, werde dieser Rückgang nur moderat ausfallen.



Perspektiven: Gold gelte weltweit als Krisenwährung. Entsprechend steige der Goldpreis in Krisenzeiten in der Regel stark an. Üblicherweise sinke er wieder, wenn eine Krise abflaue. Die Finanzmarktkrise und die Staatsschuldenkrise in Europa seien am Goldmarkt abgehakt. Nun stünden andere Themen an. Zum einen sei dies die von den USA ausgehende Zinswende. Auch im Rest der Welt würden die Zinsen allmählich wieder zu steigen beginnen. Die Renditen würden zwar nur langsam nach oben gehen, denn das Tempo der Leitzinsanhebungen in den USA sei sehr zögerlich. Außerdem seien andere große Notenbanken wie die EZB mit dem Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik extrem vorsichtig. Doch auch mit leicht steigenden Zinsen würden die Opportunitätskosten der Goldhaltung höher, Gold werde also in Relation zu anderen Anlageklassen unattraktiver. Zum anderen hätten die Industrieländer die Deflationssorgen hinter sich gelassen und die Märkte und Analysten würden sich zunehmend mit dem Thema Inflation beschäftigen. Zugleich sei die politische Unsicherheit weiterhin recht hoch. Am Ende werde man am Goldmarkt all diese Effekte gegeneinander abwägen. Aus Sicht der Analysten der DekaBank erscheine es am wahrscheinlichsten, dass der Goldpreis (in US-Dollar notiert) moderat fallen werde. Auf lange Sicht würden die Analysten der DekaBank dem Goldpreis nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zutrauen. (Volkswirtschaft Rohstoffe Januar/Februar 2018) (16.01.2018/ac/a/m)





