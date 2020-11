Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis gerät im europäischen Handel unter Druck, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Nach Ansicht der Analysten werde ein Impfstoff in Zusammenhang mit der weiteren lockeren Geldpolitik im kommenden Jahr für Gegenwind beim US-Dollar sorgen. Die Analysten würden glauben, dass der US-Dollar rund 20 Prozent im Vergleich zu anderen Währungen abwerten könne. "Wenn es vorhersehbar wird, dass der Impfstoff zur Verfügung steht, dann wird dies der Katalysator für den nächsten Abwärtsimpuls für den US-Dollar sein", so die Analysten. Neben dem Impfstoff solle auch die US-Notenbank FED eine zentrale Rolle einnehmen. Sie wolle die Zinsen niedrig halten, auch wenn die Inflation Fahrt aufnehme. "Wenn die Investoren anfangen, in Value zu investieren, werden sie erkennen, dass sowohl der S&P als auch der Dollar im Vergleich zum Rest der Welt hoch bewertet ist." Das Ganze dürfte dem Goldpreis in die Karten spielen.In der Tat entwickle sich Gold im Umfeld eines schwächeren Dollars traditionell besser. Dennoch: Es habe auch Phasen gegeben, in denen Gold und der Dollar Hand in Hand gestiegen seien - und auch gefallen seien. Der Goldpreis selbst durchlebe aktuell eine Konsolidierung, die an den Nerven der Anleger zehre. Dennoch: Die Konsolidierung verlaufe bislang in einer bullishen Flagge, was ein starkes Indiz dafür sei, dass die nächste Rallyphase nur eine Frage der Zeit sei. (18.11.2020/ac/a/m)