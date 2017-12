Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fällt heute Morgen unter 1.260 USD je Feinunze und markiert damit ein 4-Monatstief, so die Analysten der Commerzbank.Auch Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) setze seinen Rutsch fort und notiere deutlich unter 16 USD je Feinunze. Die geopolitischen Risiken würden von den Marktteilnehmern aktuell vollkommen ausgeblendet. US-Präsident Trump habe mit seiner Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, für große Unruhe im Nahen Osten gesorgt. Laut einer Mitteilung des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim habe Trump damit in der Region die Büchse der Pandora geöffnet. Die Palästinenser, die den Osten Jerusalems für sich beanspruchen würden, hätten mit Tagen des Zorns gedroht. Daneben würden die Konflikte mit Nordkorea sowie zwischen Saudi-Arabien und dem Iran mit einem blutigen Stellvertreterkrieg im Jemen schwelen.Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) sei erstmals seit fünf Monaten unter die Marke von 900 USD je Feinunze gefallen. Seitdem Platin Ende November die charttechnisch wichtigen 200- und 100-Tage-Linien unterschritten habe, gehe es für den Preis stark nach unten. Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) dagegen halte sich bei rund 1.000 USD je Feinunze, so dass sich die Preisdifferenz zwischen Palladium und Platin auf 100 USD ausgeweitet habe. Höher sei sie zuletzt im April 2001 gewesen. (07.12.2017/ac/a/m)